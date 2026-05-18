Bei unserem neuesten Gewinnspiel wird es einzigartig – und ganz persönlich: Bei unserem Besuch in der finch Distillery auf der schwäbischen Alb (den Bildbericht dazu finden Sie hier, das Videointerview mit dem Gründer und Master Distiller Hans-Gerhard Fink hier) haben wir die vielfach preisgekrönte Brennerei als Gewinnspielpartner gewinnen können – und einen exklusiven Preis erhalten: Gewinnen Sie den finch® DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt, handsigniert und mit einer persönlichen, von ihnen bestimmbaren Widmung von Hans-Gerhard Fink.

Achtung: Diesmal ist das Mitspielen für alle Leser über 18 Jahre in Deutschland UND Österreich möglich!

Mitmachen geht ganz einfach: Lesen Sie unseren Beitrag über die Brennerei und Ihren Gewinn aufmerksam durch, beantworten Sie dann unsere einfache Gewinnfrage und senden Sie uns ihre Antwort mit dem richtigen Betreff. Dann drücken Sie sich die Daumen (so wie wir es tun), und vielleicht können Sie schon bald diesen charakterstarken Single Cask Whisky in Fassstärke mit Widmung bei sich daheim stehen haben.

Nun aber die Infos, die Ihnen bei der Beantwortung der Gewinnfrage helfen:

Die finch® Whiskydestillerie

Die finch® Whiskydestillerie begann 1999 mit der Produktion des ersten New Make. Vorher auf einer Schottland Reise mit dem Whisky- Virus infiziert, erkannte der passionierte Landwirt Hans-Gerhard Fink, dass er mit seinem Getreideanbau auf rund 400 Hektar landwirtschaftlicher Fläche auf der Schwäbischen Alb alle notwendigen Rohstoffe für einen erstklassigen Whisky selbst im Haus hatte. Diese fanden dann durch den handwerklichen, komplett Inhouse durchgeführten Produktionsprozess direkt den Weg ins Glas. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Vom Feld ins Glas ist deshalb die treffende Aussage für den finch® Schwäbischen Hochland Whisky und seine mehrfach ausgezeichnete Qualität.

Anfang Oktober 2024 wurde die neue Whiskydestillerie und Erlebnismanufaktur auf der Schwäbischen Alb in Heroldstatt-Breithülen eröffnet. Dort konnte Hans-Gerhard Fink ein Gebäude kaufen, das Kaiser Wilhelm II. 1898 als Futterstadl für seine Kavallerie-Pferde inmitten eines Remontedepots errichtete – mit enormer Handwerkskunst und schwer zu beschaffendem Material. Dank umfangreicher Sanierung und liebevoller Arbeit konnten die Holzkonstruktion des Gebäudes sowie Original-Holzfassaden, unter Wahrung des Denkmalschutzes, komplett erhalten bleiben. Der Anbau mit 300 Quadratmetern hebt sich in seiner modernen Gestaltungsweise bewusst von dem alten Bestandsgebäude mit 500 qm ab, wurde aber auch im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens errichtet. Entstanden ist genügend Raum für die Destillerie, Labor, Technik, Lager, für Büroräume und einen Outlet-Shop.

In unmittelbarer Nähe befindet sich außerdem das finch® Erlebnisgelände mit seinen imposanten Bunker-Warehouses. Das Gelände diente nach dem Zweiten Weltkrieg als Munitionsdepot für die in Münsingen stationierten französischen Soldaten. Die Munition ist verschwunden, dafür haben die finch® Whiskyfässer in den Bunkern Einzug gehalten.

„Ich mache quasi aus Schwertern Pflugschare, indem ich Whisky statt Munition lagere“,

sagt Hans-Gerhard Fink. Auf 28 Hektar lagern in verschiedenen Bunkern mittlerweile 6.000 Whiskyfässer und die geplante Erlebniswelt rund um das Thema Whisky sowie die Heimat Schwäbische Alb des finch® Whiskys wird, samt Wohnmobil- Stellplätzen, Stück für Stück entstehen. Eingerichtet sind bereits mehrere Schaulager mit unterschiedlichen Fasstypen und viel Wissenswertem über die Reifung von Whisky.

Ihr Gewinn: finch® DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt mit persönlicher Widmung

Zum seinem 60. Geburtstag machte sich der Gründer und Brennmeister der finch® Whiskydestillerie, Hans-Gerhard Fink, selbst ein Geschenk – und damit den Whiskygenießern: Der finch® DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt ist ein 12 Jahre alter Whisky, der zunächst 8 Jahre in einem Rotweinfass und danach weitere vier Jahre in einem Ex-Islay Quarter Cask lagerte.

Hans-Gerhard Fink sagt zu diesem Whisky:

Wer in der Mitte seines Lebens zum Whiskydestiller gereift ist und sein 60. Lebensjahr erreicht hat, der darf sich zur Feier des Tages auch einmal ein Geschenk machen.

In Erinnerung an die letzten 12 Jahre, die sowohl helle als auch dunkle Tränen beinhalten! Eine 12-jährige, ganz besondere Einzelfass-Abfüllung in Fassstärke mit eigens angebauter Gerste, und dem daraus gewonnenen Gerstenmalz, von der heimatlichen Schwäbischen Alb. Gelagert für ganze 8 Jahre in einem exquisiten Rotweinfass und sodann über weitere 4 Jahre in einem speziellen Ex-Islay Quarter Cask. Ein Whiskey der schmeckt wie das richtige Leben – mit vielen komplexen, unterschiedlichen Aromen. Auf der einen Seite nach dunkler Schokolade, rauchig und nach Torf – auf der anderen Seite honigsüß, mit fruchtigen Elementen. Ein Genuss so spannend wie das Leben selbst!

Eine der 242 Flaschen dieses einzigartigen, sanft getorften Whiskys können Sie jetzt handsigniert und mit einer persönlichen Widmung bei uns gewinnen – und hier kommt die Gewinnfrage:

Und so gewinnen Sie den finch® DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt mit persönlicher Widmung:

Beantworten Sie bitte folgende Gewinnfrage: Woher bezieht der DISTILLERSTEARS 60/1 seine torfige Note?

a) aus der Beigabe von Torfpartikeln

b) aus einem Ex-Islay Quarter Cask

Die richtige Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „finch“!

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 31. Mai 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 1. Juni 2026 bekannt. Wir verständigen den Gewinner oder die Gewinnerin und bitten um den Text der persönlichen Widmung – danach wird die Flasche von der finch® Whiskydestillerie versendet.

Pro Person ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland oder Österreich wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „fincg“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 31. Mai 2026, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 1. Juni 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der finch® Whiskydestillerie sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Preises erfolgt durch die finch® Whiskydestillerie. Alle Adressdaten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team