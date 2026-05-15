Neu: Lochlea Red Wine Cask 2026

Es wird sicher nicht lange dauern, bis der neue Lochlea Red Wine Cask 2026 über Importeur Kirsch Import nach Deutschland kommen wird (und wir ihn dann nochmals detailliert vorstellen), hier aber schon einmal vorab einige Infos zum Whisky, der jetzt in UK angekündigt wurde:

Der Lochlea Red Wine Cask 2026 ist die neue Iteration des im Vorjahr erstmals erschienenen Lochlea Red Wine Cask, diesmal erhielt er ein Finish in Sangiovese-Rotweinfässern aus der Toskana. Abgefüllt wurde er mit 46% vol. Alkoholstärke, in UK kostet er 55 Pfund und ist dort ab 28. Mai erhältlich.

Darren McCormick, der Distillery Manager bei Lochlea, beschreibt die Abfüllung wie folgt:

“Our latest Red Wine Cask expression deepens our signature style with this type of cask, building on the 2025 release, which was finished in Grenache casks from the south of France. We want to set the tone for future releases in the series while reinforcing our commitment to flavour exploration and creating limited-edition whiskies that perfectly complement our core range.”

Die Tasting Notes:In der Nase finden sich Noten von roten Beeren, Bratäpfeln, Honig eine leichte Würze aufweisen, am Gaumen soll er rote Beeren, Nüsse, Gewürze und Eiche zeigen.