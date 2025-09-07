Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (458)

Willkommen zur 458. Folge der Whiskyvideos der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 458 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Double Cask – der Whisky Podcast – Folge 11 – Ein Tag am Schliersee

Bourbon News Deutschland 48 – Reservoir Distillery | US-Whiskey Neuerscheinungen

Fassfreunde Folge 9 – Unser Schottland-Trip als Business-Abenteuer

Irish Whiskey News Deutschland Podcast – Old Comber Distillery – Episode 47

Videos:

World Wide Whisky – Fettercairn 18 Jahre Brothers in Malt

Friendly Mr. Z – Ben Bracken 12 Jahre Peated & Smokey

Pat Hock – Tullamore Dew Cider Cask Finish

Whisky Plausch – Campbeltown Loch

WhiskyJason – Tomintoul 30yo Symingtons Choice, Allt-a-Bhainne 30yo PX Murray McDavid

The Bourbon Diaries – Beaver’s Dram Canadian Rye Port Wood Finish

David Gran – Lochlea CS Batch 03

Whisky und Film – Pendleton Military Edition 2022

Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky machen, dann schicken Sie uns doch eine kurze Mail mit einem Link auf das wochenaktuelle Video oder den Podcast und einer Inhaltsangabe dazu jeweils bis Freitag, 12 Uhr an press @ whiskyexperts.net. Vorgaben unsererseits gibt es natürlich keine, hilfreich ist aber, wenn Ihr Videokanal in aller Regel etabliert, regelmäßig publizierend und mit einer gewissen Anzahl Abonnenten ausgestattet ist, sowie mit hohem Qualitätsanspruch gemacht wird. Thema sind ausschließlich Verkostungsvideos (diese Vorgabe gilt nicht für Podcasts). Bitte halten Sie die eingereichten Videos auch werbefrei, sprich keine Links und Kaufaufforderungen im Video. Wir freuen uns auf Ihre Videos und Podcasts!

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.