Zwei Top-Tastings in Kaiserslautern – Balvenie & Glenfiddich mit Mike Labs und Loch Lomond mit Alan Reid

Abseits der Messen hat man selten einmal die Möglichkeit, schottischen Whisky gemeinsam mit Brand Ambassadoren der Destillerien zu verkosten und dadurch Infos und Hintergründe aus erster Hand zu erhalten. Bei Delias Whiskyshop in Kaiserslautern bieten sich am 19. und 20. September zwei solche Möglichkeiten: Am 20. September gibt es ein interessantes Lineup von Whiskys aus Loch Lomond, präsentiert von Brand Ambassador Alan Reid – und Tags davor ein hochklassiges Balvenie- und Glenfiddich Tasting mit wohl DEM Spezialisten für beide Destillerien, Mike Labs.

Infos zu beiden Veranstaltungen, die jeweils um 19 Uhr beginnen, und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie untenstehend:

Zwei Top-Tastings in Kaiserslautern – Balvenie & Glenfiddich mit Mike Labs und Lcoh Lomond mit Alan Reid

Am Freitag 19. September findet bei Delias Whiskyshop GmbH ein Premium Whisky Tasting mit Mike Labs statt. Er hat spannende Geschichten und Hintergründe von Balvenie und Glenfiddich zu erzählen. Vorgestellt wird unter anderem der am 1.9. erschienene Glenfiddich 16 Aston Martin, sowie die beiden Highlights Balvenie 25 und Gelnfiddich 31 Grand Cru.

Am 19. September 19 Uhr Glenfiddich und Balvenie Tasting mit Mike Labs

LINEUP:

Willkommensdrink

Glenfiddich XX

Balvenie 12 Single Barrel

Glenfiddich 15

Glenfiddich 16 (Release 01.09.25)

Glenfiddich 21

Glendiffich 23

Balvenie 25

Glenfiddich 31 Grand Cru

Am Folgetag, Samstag 20. September um 19. Uhr kommt mit Alan Reid ein Schotte nach Kaiserslautern. Er ist Brand Ambassador von Glen Scotia und Loch Lomond und kennt beide Brennereien wie seine Westentasche.

Delias Whiskyshop GmbH ist Loch Lomond Society Mitglied und entsprechend wird es neben der Neuauflage der „The Nine“ Serie die exklusive 12 jährige Society Abfüllung geben.

Am 20. September 19 Uhr Loch Lomond Tasting mit Alan Reid

Alan Reid

LINEUP:

Willkommensdrink

Loch Lomond 12 Jahre Remarkable Society Moscatel Finish 46%

Loch Lomond The Nine #1 1st Fill Sauternes Hogshead 2017 58,6%

Loch Lomond The Nine #2 1st Fill Madeira Hogshead 2017 58,2%

Loch Lomond The Nine #3 1st Fill Bourbon Barrel 2017 54,4%

Loch Lomond The Nine #4 1st Fill Cognac Hogshead 2015 55,3%

Loch Lomond The Nine #5 1st Fill Oloroso Hogshead 2015 54.4%

Loch Lomond The Nine #6 1st Fill Bourbon Barrel Heavily Peated 2017 56,1%

Loch Lomond The Nine #7 1st Fill Bourbon Barrel Heavily Peated 2017 58,6%

Mehr Infos zu den Tastings und die Möglichkeit, Karten zu erstehen, finden Sie hier