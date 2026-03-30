Serge verkostet: Balvenie in einer Time Warp Session

Sideburn = Burnside = Balvenie: Längst etabliert haben sich die Namen Sideburn und Burnside für unabhängige abgefüllte Malts der Balvenie Distillery, die durch Zugabe einer äußerst übersichtlichen Menge eines weiteren Malts zu einem sogenannten Teaspooned Malt Whisky werden. Die Eröffnung der heutigen Balvenie Time Warp Session auf Whiskyfun obliegt jedoch einer Destillerie-Abfüllung, die um das Jahr 1975 auf dem Markt erschien. Und aus diesem Grund noch für die Angaben zum Volumen und Alkoholgehalt die Maßeinheiten aus längst vergangen Zeiten des Vereinigten Königreich nutzt. Deutlich aktueller, quasi aus dem Hier und Jetzt kommenend, sind die Indie-Bottlings, deren Whiskys allerdings vor Jahrzehnten destilliert wurden. Und so die heutige Verkostung zu einer Time Warp Session machen, die mit hervorragende Bewertungen aufwartet.

Hier die Verkostung in der bei uns üblichen tabellarischen Übersicht:

Abfüllung Punkte

Balvenie 1965 ‘Over Proof’ (2.0 over proof, Robert Watson of Aberdeen, 26 2/3 fluid ozs., +/-1975) 90 Sideburn 29 yo 1994-1996/2026 (53%, Decadent Drams, blended malt, refill hogsheads, 201 bottles) 89 Burnside 36 yo 1989/2025 (52.4%, C. Dully Selection, barrel, cask #2500682, 199 bottles) 89