Neu von The Balvenie: A gift shaped by the seasons – limitierte Kollektion aus der Balvenie Cask Finishes Range

Der Frühling kommt, und mit ihm kommen von der Künstlerin Victo Ngai aus Los Angeles wunderschön gestaltete Überkartons für fünf Editionen der Balvenie Cask Finishes Range. In Handel erhältlich werden der DoubleWood 12YO und der Carribean Cask 14YO sein, den Madeira Cask 15YO und der Pedro Ximénez Cask 18YO findet man im Global Travel Retail und der PortWood 21YO wird nur an ausgewählten, nicht näher spezifizierten Flaughäfen weltweit angeboten.

Mehr über diese Limited Collection von The Balvenie lesen Sie unten in der offiziellen Presseinfo:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

A gift shaped by the seasons – limitierte Kollektion aus der Balvenie Cask Finishes Range

The Balvenie feiert die schöpferische Kraft der Zeit mit einer limitierten Kollektion in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Victo Ngai

Hamburg, 19. März 2026: The Balvenie, bekannt für den handwerklichen und zugleich innovativen Ansatz der Whiskyherstellung, hat die Künstlerin Victo Ngai eingeladen, eine limitierte Kollektion aus fünf charakteristischen Abfüllungen zu gestalten. In Anlehnung an die Herkunft der Single-Malt-Destillerie würdigt Ngai dabei den entschleunigten, sorgfältig gepflegten Herstellungsprozess von The Balvenie. Die preisgekrönte, in Los Angeles ansässige Künstlerin aus Hongkong, ist bekannt für ihre detailreiche, handwerklich geprägte Arbeitsweise, die den Werten – Geduld, technisches Können und Kreativität – von The Balvenie entspricht.

Die Kartonagen der fünf verschiedenen Cask Finishes – DoubleWood 12YO, Caribbean Cask 14YO, PortWood 21YO, Madeira Cask 15YO und Pedro Ximénez Cask 18YO – werden durch Victo Ngai zu erzählerischen Bildflächen. Die Illustrationen entfalten mythische und legendäre Narrative rund um The Balvenie – vielschichtig, symbolgeladen und reich an subtilen Details. Auch die Abfüllungen selbst sind Ausdruck dieser vielschichtigen Kreativität: Ihren unverwechselbaren Charakter verdanken die Cask Finishes der Reifung in zwei unterschiedlichen Fässern – ein Verfahren, das The Balvenie 1983 entwickelte. Dieses Prinzip übersetzt Ngai visuell, indem sie zwei ineinander verwobene Baumstämme in ihre Komposition integriert, deren Jahresringe sinnbildlich auf Reife, Zeit und Tiefe des Destillats verweisen.

Ngais Illustrationen verkörpern den Glauben der Marke an die Zeit als schöpferische Kraft – eine Philosophie, die sie durch die vier Jahreszeiten in lebendige Szenen übersetzt. Der Frühling erwacht als Geist von Hoffnung und Vorfreude, der die ersten Schritte der Whiskyherstellung begleitet. Dargestellt als üppige Pfingstrose, die den Nektar für die Balvenie-Bienen schenkt.

Der Sommer verkörpert die Energie und Lebendigkeit einer Destillerie im vollen Betrieb. Rauch steigt aus dem Kamin des Malt House empor und nimmt die Gestalt der mythischen „Green Lady“ an – des sagenumwobenen Geistes von The Balvenie. Ein schottischer Deerhound beobachtet das Geschehen vom Bachufer aus und verweist damit auf den „Dipping Dog“, jenes Kupfergefäß, das einst dazu diente, diskret eine persönliche Reserve abzuzweigen.

Der Herbst steht für den Wandel, in dem sich Tiefe und Charakter des kostbaren Destillats langsam entfalten. Aus einem Gerstenkorn entsteht ein Schmetterling mit goldenen Flügeln – ein Sinnbild für Geduld und ihre Belohnung.

Schließlich bringt der Winter die Reifung – eine stille Kraft, verkörpert durch eine Schneeammer im Flug, deren Flügel die Zyklen von Handwerk und Zeit widerspiegeln, während sich fallende Schneeflocken als goldene Tropfen des lang ersehnten Geschenks des Whiskys offenbaren.

Zusätzlich durchziehen weitere symbolische Elemente die Gestaltung der Edition. Robbie Dhu – die mineralreiche Quelle der Destillerie – fängt goldene Tropfen aus taugetränkten Blüten ein und verweist auf den fortwährenden Kreislauf natürlicher Kreativität. Der einzelne Reisende, der achtsam auf einem treibenden Eichenblatt schwebt, steht sinnbildlich für die Geduld und Zurückhaltung der Handwerker, die den natürlichen Prozess behutsam lenken.

Andrew Furley, Global Brand Managing Director von The Balvenie, erklärt:

„Es ist eine Freude zu sehen, wie Victo Ngai unsere Handwerkskunst und den traditionsreichen Herstellungsprozess interpretiert. Ihre atmosphärischen, detailreichen Bildwelten verleihen den fünf Cask Finishes eine zusätzliche Bedeutungsebene und ergänzen die kreative Komplexität der Whiskys perfekt.“

Victo Ngai ergänzt:

„The Balvenie erzählt sowohl in der Destillerie als auch in seinen Whiskys reichhaltige Geschichten. Es war mir eine große Freude, diese visuell zu übersetzen. Unsere kreativen Ansätze überschneiden sich in vielerlei Hinsicht – von der Neugier, Neues zu entdecken, über handwerkliche Präzision bis hin zur Überzeugung, dass die bedeutendsten Ergebnisse selten auf dem einfachen Weg entstehen.“

Verfügbarkeit:

A Gift Shaped by the Seasons:

DoubleWood 12YO (40.0% ABV)

UVP 64,99 Euro

Caribbean Cask 14YO (43.0% ABV)

UVP 89,99 Euro

sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Der Madeira Cask 15YO und der Pedro Ximénez Cask 18YO sind exklusiv im Global Travel Retail verfügbar, ergänzt durch den PortWood 21YO, der nur an ausgewählten Flughäfen angeboten wird.