Kings County Distillery feiert den Verkauf von insgesamt einer Million Flaschen

Die 2009 in Brookly, New York gegründete Kings County Distillery zählt zu den renommiertesten Craft Distilleries in den USA (sie wurde 2016 und 2023 zur Distillery of the Year in den USA gekürt). In Deutschland werden ihre Produkte seit Anfang des Jahres durch WhiskyJason vertrieben.

Nun hat die Brennerei einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Eine Million Flaschen ihres Whiskys sind bislang verkauft worden – wobei der Beginn der Destillerie von Kleinflaschen (200ml und 375ml) für die lokalen Fans geprägt war.

Distiller und Mitbegründer Colin Spoelman sagt in einem Artikel in The Spirits Business dazu:

“Kings County has always produced the whiskey under its own name from New York grain, mashing, distilling, and ageing in-house – a rarity for whiskey brands, including some that purport to be local. “To hit one million bottles is more than a sales figure; it’s a mandate from a new generation of drinkers who demand creativity and excellence over industrial products cloaked in legacy marketing.”

Bei einer offiziellen Feier am 27. März will man diesen bedeutenden Meilenstein für die Destillerie feiern (es wird auch eine spezielle Abfüllung zum Event geben, die allerdings leider nicht den Weg nach Deutschland findet), und: dort will man auch ein „bedeutendes neues Programm“ der Brennerei verkünden, über das wir nach Möglichkeit natürlich berichten werden.

Man denkt aber natürlich bereits über den Status Quo hinaus. Colin Spoelman sagt dazu: