Nun auch in Deutschland erhältlich sind die Whiskeys der Kings County Distillery. Ihre Premiere feiern sie auf The Village in Nürnberg. Vom 6. bis 8. Februar 2026 können sie dort am Stand B-B15 in Halle 12 bei WhiskyJason verkostet und erworben werden.

Welche Abfüllungen dort WhiskyJason angebietet, können Sie in der Aussendung erfahren, die wir von WhiskyJason erhalten. Dort erfahren Sie auch einiges über die Brennerei in New York, sowie im am Anschluss eingebetteten Sheet, wie wir es hier gerne neudeutsch nennen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Deutschlandpremiere der Kings County Whiskeys auf The Village 2026 in Nürnberg

Die Kings County Distillery ist New York Citys führende Craft-Brennerei und gehört zu den renommiertesten kleinen Brennereien in den Vereinigten Staaten. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat Kings County bereits über eine Million Flaschen selbst destillierten Whiskey verkauft. Die Fermentation dauert gut 96 Stunden, bevor der Rohbrand zuerst in einer Brennblase von Vendome in Kentucky und anschließend der Feinbrand in einer Brennblase von Forsyths aus Schottland gebrannt wird. Sowohl 2016 als auch 2023 wurde die Kings County Distillery zur „Distillery of the Year” in den USA gekürt.

Die Mitbegründer Colin Spoelman und David Haskell haben sich als Vordenker in der Welt der Craft-Brennereien in den USA etabliert. Über die Jahre haben sie verschiedene Bücher zum Thema Whisky geschrieben.

Die Produkte von Kings County aus New York City, New York, USA, sind nun auch in Deutschland erhältlich.

Der Kings County Straight Bourbon Whiskey mit 45 % Vol. wurde zu 80 % aus New Yorker Bio-Mais und zu 20 % aus gemälzter English Golden Promise-Gerste hergestellt und ist mindestens 4 Jahre alt. Die UVP liegt bei 74,90 €.

Der Kings County Peated Bourbon Whiskey mit 45 % wurde aus 75 % New Yorker Bio-Mais und 20 % schottischer, getroften Chariot-Gerste mit 15 ppm hergestellt und ist ebenfalls mindestens vier Jahre alt. Die UVP liegt bei 74,90 €.

Der Kings County Straight Rye Whiskey mit 45 % wurde aus 80 % Danko-Roggen aus New York und 20 % gemälzter English Golden Promise-Gerste hergestellt und ist mindestens 4 Jahre alt. Die UVP liegt bei 74,90 €.

Der Kings County Blended Bourbon Whiskey mit 43 % ist eine Vermählung aus eigenen Destillaten, hauptsächlich Bourbon, aber auch eigene Roggen-Whiskys und Kings County Single Malt. Die UVP liegt bei 52,50 €.

Die Produkte von Kings County feiern ihre Deutschlandpremiere auf The Village in Nürnberg vom 6. bis 8. März 2026 am Stand B-B15 in Halle 12 bei WhiskyJason.



Weitere Informationen über die Kings County Distillery auf Englisch gibt es hier: