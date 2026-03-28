WhiskyJason Charity Auktion 2026 über Ostern für die People for People e.V. – Ukraine Aid (mit PDF der Flaschenliste)

Auch in diesem Jahr veranstalten der Verein People for People e. V. – Ukraine Aid (Vorsitzender: Stefan Faulstich) und Videoblogger WhiskyJason eine gemeinsame Charity-Auktion für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Über 200 Flaschen sind für die Auktion gespendet worden – und nun braucht es IHRE großzügigen Gebote, um die Auktion auch in diesem Jahr wieder zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Alle Infos dazu von WhiskyJason bei uns in dem folgenden Infoartikel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WhiskyJason präsentiert auch 2026 eine Charity Auktion für die People for People e.V. – Ukraine Aid

220+ Whiskyflaschen werden zur Unterstützung ukrainischer Kinder online live verlost – 100% der Einnahmen gehen an den guten Zweck

In den letzten vier Jahren kamen über 50.000 € zusammen, dieses Jahr erhoffen wir uns etwa 15.000 €.

Anfang April über das Ostern-Wochenende veranstaltet der Verein People for People e. V. – Ukraine Aid (Vorsitzender: Stefan Faulstich) eine Charity-Auktion für die Menschen in der Ukraine. Dabei kommen wieder gut 220 Flaschen Whisky zur Versteigerung. Der Erlös der Versteigerung kommt ohne Abzüge zu 100 % Kindern getöteter Soldaten und Zivilisten zugute.

Durchführen wird die Auktionen Vlogger WhiskyJason – und untenstehend finden Sie dazu alle relevanten Informationen.

Der Erlös geht zu 100% für den Erwerb dringend benötigten Arzneien, die Ausstattung für behinderte Kinder, die Verpflegung von Waisenhäusern und die Unterstützung von Pädagogischen Freizeitlagern für Kinder von getöteten Soldaten und Zivilisten.

Jeder Cent fließt in die Projekte, es gibt keinerlei Verwaltungsgebühren oder ähnliches , wir sind zu 100 % ehrenamtlich und gemeinnützig. Stefan Faulstich , 1 .Vorsitzender vom People for People e.V. – Ukraine Aid Fulda & WhiskyJason

Hier die Links zu den insgesamt vier Auktionen, die vom 2. bis 5. April stattfinden werden – bitte jeweils gleich bookmarken und dann mitsteigern:

Donnerstag den 02. April 2026

Freitag den 03. April 2026

Samstag, den 4. April

Sonntag den 5. April

Untenstehend die Flaschenliste als PDF zum Download – die stets aktuellste Liste alle Flaschen findet man hier – https://drive.google.com/file/d/1egdJbaG8d8jsys_bcBLCa4le1N5kjvmO/view?usp=sharing