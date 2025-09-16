Dienstag, 16. September 2025, 14:35:20
WhiskyJason „Sweet Tooth Serie“ geht in die nächste Runde – Süßes in Fasstärke aus dem Einzelfass

Nummer drei und vier in der Serie sind erschienen - diesmal aus der Stonewood Distillery, und wieder aus dem Maple- und Honigfass

Mit zwei neuen Abfüllungen ergänzt WhiskyJason, Importeur, Youtuber und unabhängiger Abfüller, seine „Sweet Tooth“-Serie, die Abfüllungen mit einem süßen Touch präsentiert. Zwei neue deutsche Whiskys in Fassstärke sind es, genauer gesagt Abfüllungen aus der bayerischen Stonewood Distillery, die in einem Ahornsirup- und einem Honigfass gefinisht wurden.

Mehr zu den beiden Neulingen, zu dem Rest der Serie und wo man WhiskyJason bis Jahresende noch auf Messen erleben kann, hier:

WhiskyJason „Sweet Tooth Serie“ Finished Single Malt German Cask Strength Whisky

WhiskyJason „Sweet Tooth Serie“ Finished Single Malt German Cask Strength Whisky geht in die nächste Runde

Es gibt zwei neue Abfüllungen der WhiskyJason „Sweet Tooth“-Serie, dieses Mal von der Stonewood Distillery. Sie sind in Natural Cask Strength abgefüllt und wurden jeweils in einem Ahornsirup- bzw. Honigfass gefinisht.

WhiskyJason Single Malt German Whisky Finished in Maple Syrup Cask

Distilled at Stonewood Distillery 

49,3% ABV Natural Cask Strength

Virgin American Oak Cask Matured + Finished in Maple Syrup Cask

Auflage 96 Flaschen (0,7 l) • UVP: 79,90 Euro inklusiv zwei 3cl Samples 

WhiskyJason Single Malt German Whisky Finished in Honey Cask

Distilled at Stonewood Distillery

49,2% ABV Natural Cask Strength

Virgin American Oak Matured + Finished in Honey Cask

Auflage 88 Flaschen (0,7 l) • UVP: 79,90 Euro inklusiv zwei 3cl Samples 

Der besondere Clou: Zu jeder Flasche gibt es ein 3-cl-Sample von Unfinished Stonewood Whisky sowie je ein 3-cl-Sample von fassgereiftem kanadischem Bio-Ahornsirup bzw. von fassgereiftem mexikanischem Bio-Gebirgsblütenhonig aus dem jeweiligen Finishing-Fass dazu! So kann man perfekt nachvollziehen, wie sich der Whisky durch diese außergewöhnlichen Finishes verändert hat.

Diese Whiskys sind die dritte und vierte Abfüllungen der neuen „Sweet Tooth“-Serie German Single Malt Whisky Abfüllungen von WhiskyJason. Von der Sauerländer Edelbrennerei / Thousand Mountains gab es bereits im Frühjahr 2025 zwei verschiedene Cask Strength German Single Malt Whiskys, die auch in Maple Syrup- & Honey Casks gefinisht wurden. Davon sind noch ein paar Flaschen verfügbar, ebenfalls für jeweils 79 € inklusive zwei 3-cl-Samples.

Alle vier Whiskys dieser Sweet-Tooth-Serie sind nur direkt bei WhiskyJason erhältlich, entweder per E-Mail-Bestellung an whiskyjason@gmail.com oder auf den nächsten Messen, auf denen WhiskyJason ausstellt, z. B.:

– Fr., 19. – Sa., 20. Sept : Whisky Palatina

– Fr., 26. – Sa., 27. Sept : Taste of Whisky in Gelnhausen 

– Fr., 03. – Sa., 04. Okt. : Whisky & Genuss Tage in Dresden

– Fr., 17. – Sa., 18. Okt. : World of Whisky in Mannheim

– Sa., 25. – So., 26. Okt. : Aquavitae in Mülheim an der Ruhr

– Fr., 05. – Sa., 06. Dez. : Just Whisky Hamburg – Fr., 12. – Sa., 13. Dez. : Bottle Market Bremen

