WhiskyJason „Sweet Tooth Serie“ geht in die nächste Runde – Süßes in Fasstärke aus dem Einzelfass

Mit zwei neuen Abfüllungen ergänzt WhiskyJason, Importeur, Youtuber und unabhängiger Abfüller, seine „Sweet Tooth“-Serie, die Abfüllungen mit einem süßen Touch präsentiert. Zwei neue deutsche Whiskys in Fassstärke sind es, genauer gesagt Abfüllungen aus der bayerischen Stonewood Distillery, die in einem Ahornsirup- und einem Honigfass gefinisht wurden.
Mehr zu den beiden Neulingen, zu dem Rest der Serie und wo man WhiskyJason bis Jahresende noch auf Messen erleben kann, hier:
WhiskyJason „Sweet Tooth Serie“ Finished Single Malt German Cask Strength Whisky
WhiskyJason „Sweet Tooth Serie“ Finished Single Malt German Cask Strength Whisky geht in die nächste Runde
Es gibt zwei neue Abfüllungen der WhiskyJason „Sweet Tooth“-Serie, dieses Mal von der Stonewood Distillery. Sie sind in Natural Cask Strength abgefüllt und wurden jeweils in einem Ahornsirup- bzw. Honigfass gefinisht.
WhiskyJason Single Malt German Whisky Finished in Maple Syrup Cask
Distilled at Stonewood Distillery
49,3% ABV Natural Cask Strength
Virgin American Oak Cask Matured + Finished in Maple Syrup Cask
Auflage 96 Flaschen (0,7 l) • UVP: 79,90 Euro inklusiv zwei 3cl Samples
WhiskyJason Single Malt German Whisky Finished in Honey Cask
Distilled at Stonewood Distillery
49,2% ABV Natural Cask Strength
Virgin American Oak Matured + Finished in Honey Cask
Auflage 88 Flaschen (0,7 l) • UVP: 79,90 Euro inklusiv zwei 3cl Samples
Der besondere Clou: Zu jeder Flasche gibt es ein 3-cl-Sample von Unfinished Stonewood Whisky sowie je ein 3-cl-Sample von fassgereiftem kanadischem Bio-Ahornsirup bzw. von fassgereiftem mexikanischem Bio-Gebirgsblütenhonig aus dem jeweiligen Finishing-Fass dazu! So kann man perfekt nachvollziehen, wie sich der Whisky durch diese außergewöhnlichen Finishes verändert hat.
Diese Whiskys sind die dritte und vierte Abfüllungen der neuen „Sweet Tooth“-Serie German Single Malt Whisky Abfüllungen von WhiskyJason. Von der Sauerländer Edelbrennerei / Thousand Mountains gab es bereits im Frühjahr 2025 zwei verschiedene Cask Strength German Single Malt Whiskys, die auch in Maple Syrup- & Honey Casks gefinisht wurden. Davon sind noch ein paar Flaschen verfügbar, ebenfalls für jeweils 79 € inklusive zwei 3-cl-Samples.
Alle vier Whiskys dieser Sweet-Tooth-Serie sind nur direkt bei WhiskyJason erhältlich, entweder per E-Mail-Bestellung an whiskyjason@gmail.com oder auf den nächsten Messen, auf denen WhiskyJason ausstellt, z. B.:
– Fr., 19. – Sa., 20. Sept : Whisky Palatina
– Fr., 26. – Sa., 27. Sept : Taste of Whisky in Gelnhausen
– Fr., 03. – Sa., 04. Okt. : Whisky & Genuss Tage in Dresden
– Fr., 17. – Sa., 18. Okt. : World of Whisky in Mannheim
– Sa., 25. – So., 26. Okt. : Aquavitae in Mülheim an der Ruhr
– Fr., 05. – Sa., 06. Dez. : Just Whisky Hamburg – Fr., 12. – Sa., 13. Dez. : Bottle Market Bremen