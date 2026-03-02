Gold plus Category Winner sowie Silber: Diese Auszeichnungen erhielt Schraml – The Stonewood Distillery bei den World Whisky Awards 2026 für ihren Stonewood Drà Ruby Port One und Stonewood Woaz. Welche Abfüllung Gold und gleichzeitig auch Category Winner wurde, und welche Silber erhielt, erfahren Sie in der Aussendung, die wir von Schraml – The Stonewood Distillery erhalten haben:

Schraml – The Stonewood Distillery überzeugt bei den World Whisky Awards 2026 mit Gold und Category Winner

Erbendorf, Großer internationaler Erfolg für Schraml – The Stonewood Distillery: Bei den renommierten World Whisky Awards 2026 wurde die bayerische Traditionsbrennerei gleich zweifach ausgezeichnet. Mit einer Goldmedaille und dem Titel „Category Winner“ für den Stonewood Drà Ruby Port One sowie einer Silbermedaille für den Stonewood Woaz bestätigt Schraml eindrucksvoll seine Spitzenposition in der internationalen Whiskywelt.

Besonders herausragend präsentierte sich der Stonewood Drà Ruby Port One, der nicht nur mit Gold prämiert wurde, sondern zusätzlich den begehrten Titel „Category Winner“ erhielt. Diese doppelte Auszeichnung würdigt die außergewöhnliche Qualität, die präzise Destillationskunst und das sorgfältige Reifungsmanagement, das diesen Whisky zu einem charakterstarken und international konkurrenzfähigen Vertreter seines Segments macht.

Auch der Stonewood Woaz konnte die internationale Expertenjury überzeugen und wurde mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die Ehrung unterstreicht einmal mehr den kompromisslosen Qualitätsanspruch der Brennerei Schraml – von der Auswahl regionaler Rohstoffe über die handwerkliche Destillation bis hin zur optimal abgestimmten Fassreifung.

Die World Whisky Awards zählen zu den weltweit bedeutendsten und angesehensten Wettbewerben der Branche. Jährlich bewertet eine unabhängige Jury aus internationalen Whisky-Experten die besten Abfüllungen aus aller Welt. Die aktuellen Auszeichnungen sind ein eindrucksvoller Beleg für die kontinuierliche Qualitätsarbeit und Innovationskraft von Schraml – The Stonewood Distillery und stärken die internationale Wahrnehmung bayerischer Whiskykompetenz.

Mit ihren prämierten Whiskys setzt die Brennerei Schraml ihren konsequenten Weg fort, handwerkliche Tradition mit moderner Whiskyphilosophie zu verbinden und charaktervolle, unverwechselbare Produkte zu schaffen, die sowohl national als auch international Anerkennung finden.

Über Schraml – The Stonewood Distillery

Die Brennerei Schraml mit Sitz in Erbendorf in der Oberpfalz steht seit Generationen für handwerkliche Destillationskunst und kompromisslose Qualitätsorientierung. Mit der Marke Stonewood hat sich das Familienunternehmen als einer der führenden deutschen Whiskyproduzenten etabliert und überzeugt mit authentischen, regional geprägten Whiskys, die Tradition und Innovation vereinen.

www.brennerei-schraml.de

https://www.facebook.com/stonewoodwhisky

https://www.instagram.com/stonewood_whisky