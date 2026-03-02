Tullamore D.E.W. erweitert ihr Flavour-Portfolio und präsentiert Tullamore D.E.W. Café Honey.

Hier kombiniert die irischen Whiskeymarke ihren milden, dreifach destillierten Triple Blend mit lokal geröstetem Kaffee aus dem Nordwesten Irlands sowie natürlichem böhmischem Honig.

Tullamore D.E.W. Café Honey ist in Deutschland ab März 2026 zu einer UVP von 20,99 € erhältlich.

TULLAMORE D.E.W. PRÄSENTIERT CAFÉ HONEY –WO KONTINENTALE CAFÉKULTUR AUF IRISCHE PUBKULTUR TRIFFT

EIN NEUER IMPULSGEBER FÜR DAS FLAVOUR-WHISKEY-SEGMENT IM LEH

Tullamore, Februar 2026 – Mit Tullamore D.E.W. Café Honey erweitert eine der weltweit führenden irischen Whiskeymarken ihr Flavour-Portfolio um eine zeitgemäße Innovation mit hoher Relevanz für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Der kaffeearomatisierte Whiskeylikör kombiniert die Sanftheit des milden, dreifach destillierten Triple Blends Tullamore D.E.W. mit lokal geröstetem Kaffee aus dem Nordwesten Irlands sowie natürlichem böhmischem Honig.

Das Ergebnis ist ein süßes, zugängliches und gleichzeitig erwachsenes Geschmacksprofil, das sowohl etablierte Whiskeykäufer als auch neue, jüngere Konsumentengruppen anspricht. Mit 35 % vol. Alkohol positioniert sich Café Honey bewusst als niedrigschwellige Genussoption innerhalb der Whiskey-Kategorie – ideal für Impulskäufe und Anlässe mit sozialem Charakter.

Kategorie- und Sortiment Relevanz

Aromatisierter Whiskey zählt zu den dynamischsten Segmenten im Spirituosenmarkt: In den vergangenen fünf Jahren wuchs das Segment um +8,6 % CAGR, während aromatisierter irischer Whiskey im gleichen Zeitraum ein Wachstum von +113 % verzeichnete.

Für den LEH bedeutet Café Honey eine attraktive Möglichkeit, von dieser Entwicklung zu profitieren und das eigene Spirituosen Sortiment gezielt zu verjüngen. Das Produkt fungiert als Brückenartikel zwischen klassischen Whiskeys, Likören und modernen Kaffee-Spirituosen und schafft damit neue Kaufanreize – insbesondere bei Käufer:innen, die Genuss, Qualität und einfache Servierbarkeit suchen.

Abverkaufsstärke am POS

Café Honey überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch visuell. Das hochwertige Flaschendesign mit haptischer Wabenstruktur sowie dem ikonischen Wolfshund Isobel in Interaktion mit einer Honigbiene sorgt für starke Regalwirkung und hohe Wiedererkennbarkeit. Die klare Marken-Codierung erleichtert die Einordnung im Regal und stärkt die Durchsetzungskraft am POS.

In der Anwendung zeigt sich der Kaff eelikör bewusst unkompliziert: pur auf Eis oder als Iced-Coffee-Variante mit Cold Brew spricht Café Honey konsumstarke Genussanlässe an – vom entspannten Abend zu Hause bis hin zu geselligen Momenten mit Freunden. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Kommunikation am Regal sowie die Aktivierung über Zweitplatzierungen und saisonale Promotions.

„Mit Café Honey bieten wir dem Handel ein Produkt, das aktuelle Geschmackstrends aufgreift und gleichzeitig fest in der Qualität und Handwerkskunst von Tullamore D.E.W. verankert ist“, sagt Kaj Oestmann, Brand Manager Tullamore D.E.W., Deutschland. „Er ist zugänglich, vielseitig und klar auf Geselligkeit ausgerichtet – Eigenschaften, die ihn besonders relevant für den LEH machen.“

Verfügbarkeit

Tullamore D.E.W. Café Honey ist in Deutschland ab März 2026 zu einer UVP von 20,99 € erhältlich. Weitere Informationen zu Servierempfehlungen finden Sie ab März unter https://www.tullamoredew.com/de-de/

Der Launch wird im Rahmen einer Digitalkampagne ab März begleitet.