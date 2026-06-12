EnglandNeue Whiskys

Cotswolds Distillery präsentiert siebte Hearts & Crafts-Edition

Cotswolds Hearts & Crafts Madeira Cask, mit einem Alkoholgehalt von 54 % abgefüllt, ist auf 1.200 Flaschen limitiert und für £100 erhältlich

Die englische Cotswolds Distillery setzt ihre Serie Hearts & Crafts fort, und veröffentlicht als siebte Abfüllung in dieser Reihe Cotswolds Hearts & Crafts Madeira Cask. Der Single Malt reifte in Fässern aus amerikanischer Eiche, die zuvor Madeira-Wein enthielten. Abgefüllt ist er nach seiner Reifezeit ohne Kühlfiltrierung mit einem Alkoholgehalt von 54 %. Jede Flasche wird in einer Geschenkdose geliefert. Diese ist mit einem Blumenmuster, ergänzt durch Vögel und Sommerfrüchte, auf tiefrotem Grund verziert.

In der Nase bietet der Whisky Aromen von Kirschen, Toffee und Frangipane. Es folgen Noten von frisch gebackenen Bakewell Tarts, getrockneten Erdbeeren und süßen Gewürzen am Gaumen. Die 1.200 Flaschen limitierte Edition ist seit gestern exklusiv in der Brennerei und über ihre Website sowie in zwei weiteren Geschäften in Broadway und Bourton-on-the-Water erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £100.

-Werbung-
SourceThe spirits business
Vorheriger Artikel
Internationale Auszeichnungen für Appenzeller Whisky
Nächster Artikel
The Macallan startet Kampagne „Drink of a Generation“

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -