Bei der International Wine & Spirit Competition IWSC konnte die Brauerei Locher mit den Abfüllungen ihrer Appenzeller Säntis Malt Destillerie begeistern. Die Jury verlieh den Schweizern zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen. Welche Abfüllungen mit welcher Auszeichnung bedacht wurden, erfahren Sie in der Aussendung der Brauerei Locher/Säntis Malt Destillerie:

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Säntis Malt Whisky gewinnt neun Auszeichnungen bei «International Wine & Spirit Competition»:

Internationale Auszeichnungen für Appenzeller Whisky

Appenzell, 12. Juni 2026 – Die Appenzeller Säntis Malt Destillerie der Brauerei Locher begeistert die Jury der International Wine & Spirit Competition IWSC. In Blindverkostungen wurden ihre Whiskys mit insgesamt sieben Auszeichnungen prämiert. Die Jury verlieh zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen und würdigte damit die hohe Qualität und das handwerkliche Können der Appenzeller Destillerie.

Mit 91 Punkten am besten bewertet und mit der Silbermedaille ausgezeichnet, wurde der Säntis Malt Edition Alpstein No. 20. Die Prämierung unterstreicht den charakteristischen Stil und die herausragende Qualität dieses Whiskys, der sich im internationalen Vergleich gegen zahlreiche Einreichungen aus aller Welt behaupten konnte.

Der IWSC zählt zu den angesehensten Wettbewerben der Spirituosenbranche. Seit 1969 werden dort Produkte in Blindverkostungen von unabhängigen Experten bewertet. Eine Auszeichnung gilt international als anerkanntes Qualitätssiegel und bestätigt Exzellenz in Herstellung, Aroma und Geschmack.

«Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen und sehen dies als Bestätigung unseres konsequenten Qualitätsanspruchs und als Ansporn, auch künftig aussergewöhnliche Whiskys zu produzieren», sagt Auréle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher. «Insbesondere die Ehrung für unseren Säntis Malt Edition Alpstein No. 20 zeigt, dass sich regionale Handwerkskunst erfolgreich auf der internationalen Bühne behaupten kann.»

Die Auszeichnungen:

Spirit Award Score Säntis Malt 7 YO Edition No.20 Alpstein Single Malt Whisky Spirit Silver 2026 91 Säntis Malt Edition Legend Barry No 1 Single Malt Whisky Spirit Silver 2026 90 Säntis Malt Edition Legend Barry No.2 Single Malt Whisky Spirit Bronze 2026 89 Säntis Malt 7 YO Smoke & Peat Exploration Single Malt Whisky Spirit Bronze 2026 89 Säntis Malt Snow White Edition No.13 Single Malt Whisky Spirit Bronze 2026 88 Säntis Malt Edition Kamor Single Malt Whisky Spirit Bronze 2026 87

Spirit Bronze 2026 87