Zehn Jahre Appenzeller Whiskytrek – mit neuer Säntis-Abfüllung zum Jubiläum

Die Brauerei Locher (von ihr stammt der beliebte Schweizer Säntis Malt Whisky) hat vor zehn Jahren den ersten Appenzeller Whiskytrek ins Leben gerufen – ein voller Erfolg, der Whiskyliebhaber aus nah und fern in die Region brachte, um sich am Trek die beliebte Finishertrophäe zu holden.

Nun zieht man eine Bilanz – und kündigt zum Jubiläum einen speziellen Blend an, der „die „die Essenz aller 26 teilnehmenden Berggasthäuser“ wiederspiegeln soll. Mehr dazu und zum Trek untenstehend:

Ein Jubiläum der besonderen Art: 10 Jahre Appenzeller Whiskytrek

Appenzell, 16. Juli 2025 – Der Appenzeller Whiskytrek feiert 2025 sein 10-jähriges Jubiläum. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat der Whiskytrek nicht nur die Herzen von Whisky-Liebhabern erobert, sondern auch zahlreiche Wanderer und Entdecker in die Alpenlandschaft des Alpsteins geführt. Zehn Jahre nach der ersten Tour blickt die Brauerei Locher, die den Trek ins Leben rief, stolz auf eine erfolgreiche Reise zurück und lädt alle ein, dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern.

Jedes der 26 Alpstein-Berggasthäuser, die Teil des Whiskytreks sind, bietet seinen eigenen, einzigartigen Whisky, der direkt vor Ort im Eichenfass gelagert wird. Dabei handelt es sich um wahre Unikate, die von der Umgebung und den Lagerbedingungen geprägt sind. Die Lagerung in verschiedenen Höhenlagen sorgt für eine spannende Vielfalt an Aromen und Geschmacksnoten – jedes Fass erzählt seine eigene Geschichte. „Der Appenzeller Whiskytrek ist mehr als nur eine Wanderung. Es ist eine Reise durch die Aromen des Alpsteins“, so Roger Dörig, Sennensattler, der das Projekt mit Herzblut unterstützt.

Exklusive Finishertrophäe – echtes Sammlerobjekt

Für die engagiertesten Whisky-Sammler gibt es ein besonderes Ziel: Die exklusive Finishertrophäe. Wer alle 26 Whiskys des Whiskytreks gesammelt hat, erhält als Belohnung einen handgefertigten Appenzeller Gürtel mit Echtsilberschnalle – handgefertigt von Roger Dörig, einem Sennensattler aus Appenzell. Dieser aussergewöhnliche Gürtel ist ein echter Hingucker und das perfekte Andenken an eine unvergessliche Wanderung durch den Alpstein.

Um die Trophäe zu erhalten, sammeln die Wanderer Fass-Bons, die sie beim Kauf einer 10cl- oder 50cl-Flasche Whisky in jedem teilnehmenden Berggasthaus erhalten. Nach dem Ausfüllen des Whiskytrek-Passes und dem Einkleben der Fass-Bons können die Wanderer ihren Finishergürtel bestellen, ein wahrhaft exklusives Jubiläums-Geschenk, das nur im Rahmen des Whiskytreks erhältlich ist.

Jubiläum voller Höhepunkte

Der Appenzeller Whiskytrek hat sich in den letzten zehn Jahren nicht nur als echtes Highlight für Whisky-Fans etabliert, sondern auch das regionale Bewusstsein für die Vielfalt des Appenzeller Whiskys gestärkt. Vom ersten Whisky im Berggasthaus Meglisalp bis hin zur aktuellen 26er-Sammlung bieten die Berggasthäuser im Alpstein eine unvergleichliche Vielfalt an Whiskys, die man nur vor Ort probieren und erleben kann.

„Es ist eine Freude zu sehen, wie der Whiskytrek mit so viel Begeisterung und Neugierde angenommen wurde“,

sagt Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher, die hinter dem Säntis Malt Whisky steht.

„Das Projekt ist das Resultat von Glück, Mut und der Neugier, etwas Neues zu schaffen – und wir sind stolz darauf, dass der Whiskytrek nun schon seit zehn Jahren ein einzigartiges Erlebnis für alle Genusswanderer bietet.“ „Der Whiskytrek hat Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten an einem Ort zusammengeführt, vereint durch ihre Leidenschaft für Genuss und ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur“, betont Ruedi Zürcher, Präsident der Berggastwirte des Berggasthauses Scheidegg.

Zum 10-jährigen Jubiläum des Whiskytreks wird eine besondere Edition präsentiert: ein exklusiver Blend, der die Essenz aller 26 teilnehmenden Berggasthäuser vereint. Diese einzigartige Komposition spiegelt die Vielfalt, Charakterstärke und Ursprünglichkeit der alpinen Whiskyreise wider. Die Jubiläumsflasche besticht nicht nur durch ihren aussergewöhnlichen Inhalt, sondern auch durch ihr markantes Design. Das Etikett sowie die Verpackung sind im Stil eines klassischen Gürtelschnallen-Rahmens gestaltet – eine stilvolle Hommage an das alpine Erbe und die Wanderkultur.

Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

In der Schweiz war es bis 1999 verboten, aus Grundnahrungsmitteln wie Getreide oder Kartoffeln hochprozentige Getränke herzustellen. Das betreffende Gesetz wurde am 1. Juli 1999 aufgehoben. Bereits ein Jahr zuvor wurde von der Brauerei Locher unter strenger Aufsicht der Alkoholverwaltung die Produktion des Appenzeller Säntis Malt aufgenommen. 2002 wurde der erste Whisky auf den Markt gebracht. Für die Herstellung des Whiskys wird unter anderem Getreide aus Schweizer Berggebieten und Quellwasser aus dem Alpstein verwendet. Weltweit einzigartig ist bei der Brauerei Locher die Lagerung in bis zu 150-jährigen Bierfässern aus Eichenholz. Diese überliefern Jahrzehnte der Brau- und Ausschanktraditionen von über 100 Brauereien aus Kontinentaleuropa. Die Destillate werden regelmässig an internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

