Vor fast genau fünf Jahren stellt die Manufaktur Lehmitz ihren ersten Hamburg Malt Whisky mit Domina Finish vor. Nun kehrt die Domina zurück!

Alles zur Domina Edition 2025, die bereits vorbestellt werden kann, lesen Sie in der Pressemitteilung, die wir aus Hamburg erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Domina kehrt zurück – Hamburgs erster 10-jähriger Whisky mit Kiez-DNA

Mit der neuen Domina Edition 2025 präsentiert die Manufaktur Lehmitz eine Abfüllung, die nicht nur Whiskyliebhaber begeistert, sondern ein Stück Hamburger Subkultur in die Flasche bringt. Sie ist kraftvoll, kompromisslos – und tief verwurzelt in der sinnlich-dunklen Seite der Hansestadt.

Nach dem erfolgreichen „Domina Finish“ von 2020, das bereits für Aufsehen in der Szene sorgte, folgt nun Hamburgs erster zehnjähriger Single Malt Whisky. Die neue Edition markiert einen Meilenstein – nicht nur wegen ihrer Reife, sondern wegen der Geschichte, die sie erzählt. Denn als Vorbild dienten keine Geringeren als die legendäre Domenica Niehoff, Ikone des Kiezes und Symbol für selbstbestimmte Erotik, sowie das Erotic Art Museum und der BDSM Flagshipstore EUFORY. Diese drei Namen stehen für Freiheit, Sinnlichkeit und Haltung – genau das spiegelt auch die neue Abfüllung wider.

Der Whisky selbst reifte zehn Jahre lang – aufgeteilt auf zwei gegensätzliche, aber perfekt harmonierende Fassarten: ein Teil lagerte in Hamburger Rotspon-Fässern, der andere in edlen Amarone-Fässern aus Italien. Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker „Insel“ Whisky mit einer rauchig-torfigen Note, tiefgründig und elegant zugleich. Eine Komposition, die wie die Reeperbahn selbst zwischen Schatten und Licht schillert.

Abgefüllt wird die Domina Edition mit kräftigen 54 % Vol. in hochwertigen 0,7-Liter-Flaschen, stilvoll verpackt in einem edlen Geschenkkarton. Das Design bleibt dabei der Linie treu: selbstbewusst, hochwertig und mit einem Augenzwinkern an die Ästhetik der Subkultur.

Die Abfüllung ist streng limitiert auf nur 180 Flaschen und erscheint in drei exklusiven Varianten. Jede Flasche ist mehr als nur ein Genussmittel – sie ist ein Sammlerstück, ein Gesprächsanstoß, ein Statement.

„Mit der Domina Edition 2025 bringen wir nicht nur den ersten 10-jährigen Whisky aus Hamburg auf den Markt, sondern auch ein Stück gelebter Geschichte“, erklärt Inhaber Marco Lehmitz. „Domenica, das Erotic Art Museum und EUFORY waren mehr als nur Kulisse – sie haben diesen Whisky inspiriert.“

Erhältlich ab Spätsommer 2025 – Vorbestellungen ab sofort möglich.