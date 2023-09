Demnächst: Hamburg Malt Whisky Winter Edition

Neues aus der Manufaktur Lehmitz Hamburg: Die Hamburg Malt Winter Edition 2023 wird am 03.11.2023 in einem kleinen Kreis abgefüllt werde. Und Sie können dabei sein, wenn der 8 Jahre Whisky aus dem Cream Sherry Fass in die Flaschen kommt.

Hier die Infos, die wir von der Manufaktur Lehmitz zur Hamburg Malt Winter Edition 2023 erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neues aus der Manufaktur Lehmitz Hamburg

Nach der Summer Edition vom Hamburg Malt Whisky startet die Abfüllung der diesjährigen Winteredition bereits Anfang November.

Die Winteredition reifte 8 Jahre im Cream Sherry Fass von Delgado Zuleta. (Marco Lehmitz hatte vor einigen Jahren bereits eine Single Cask Abfüllung aus dem Pedro Ximenez Sherry Fass vom Hamburg Malt Whisky abgefüllt). Wer bei dieser Abfüllung mit dabei sein möchte: Inhaber Marco Lehmitz bietet in diesem Jahr einigen Teilnehmern die Möglichkeit, auch live bei der Abfüllung dabei zu sein.

Die Abfüllung erfolgt im kleinen Kreis am 03.11.2023, ungefähr 8 Teilnehmer haben dann die Ehre, ihre Flasche auch selbst aus dem Fass abzufüllen: Natürlich ist dann eine gründliche Reifekellerführung in der historischen Speicherstadt mit inklusive.

Als Grunddestillat dient wieder die Speyside, die mit einem attraktiven Alter von 8 Jahren im Sherry Fass einiges an Aromen aufgenommen hat. Diese Abfüllung vom Hamburg Malt Whisky wird wieder nur auf Vorbestellung gefüllt. Man kann sich also auf eine streng limitierte Abfüllung freuen, insofern man vorbestellt hat. Was uns die Aktion mit der Live „dabei“ Abfüllung eröffnet: Es wird wieder eine unfiltrierte Abfüllung in Originalfassstärke geben, dieses Mal in zwei verschiedenen Flaschengrößen (0,50l & 0,20l).

Manufaktur Lehmitz e.K.

22415 Hamburg

www.manufaktur-lehmitz.de