Neu: Tamdhu Cigar Malt III

Ian Macleod Distillers hat in dieser die Einführung die neueste Ausgabe des Cigar Malt seiner Tamdhu Distillery angekündigt. Für Tamdhu Cigar Malt III hat die in der Speyside ansässige Brennerei nach dem bewährten Konzept der vorherigen Batches gearbeitet. Ausgewählt wurde die Abfüllung ausschließlich Malt Whisky, der in erstbefüllten Oloroso-Sherryfässern aus europäischer Eiche reifte. Jedes Fass wurde sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass das Holz einen auffallend robusten Charakter hat, der der Opulenz einer Premium-Zigarre gerecht wird, heißt es in der Presseinfo auf The whisky business.

Tamdhu Cigar Malt III ist mit 53,8 % Vol. abgefüllt und wird noch in diesem Monat mit einer UVP von £225 (das wären etwa 260 €) im Fachhandel erhältlich sein.