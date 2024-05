Dem Trend zu Whisky als Bestandteil von Mixgetränken folgend hat man bei Jim Beam eine innovative Sorte auf den Markt gebracht. Der Jim Beam Sunshine Blend soll einen weicheren Geschmack bieten und ideal zum Mixen geeignet sein – das verdankt er der Beimengung von Bourbon, der aus braunem Reis destilliert wurde.

Um seine Vorzüge sozusagen in vivo zu demonstrieren, liefert uns Suntory Global Spirits (mehr zu diesem ungewohnten, aber in Hinkunft gängigen Namen in unserem nächsten Artikel) zur Pressemitteilung auch gleich noch ein Rezept für den Sunshine Fizz mit – das wir natürlich ebenso mit Ihnen gerne teilen:

Der perfekte Aperitif: Sommerflair anders erlebt: Jim Beam Sunshine Fizz definiert Aperitif- Momente neu

Die Evolution des Aperitifs: Geschmackstrends und innovative Kreationen. Als Whiskey-Aperitif setzt Jim Beam Sunshine Fizz neue Akzente.

Frankfurt am Main, April 2024 Der perfekte Aperitif ist mehr als nur ein Drink. Er vereint Geschmack, Atmosphäre und Gesellschaft in harmonischer Einheit. Inmitten von geteilten Geschichten und einmaligen Momenten – gemeinsam mit Freund*innen oder der Familie – werden die kleinen Freuden des Lebens zelebriert. Dies sind die Momente, die unvergessliche Erinnerungen schaffen. Der perfekte Aperitif ist der Begleiter eben dieser Augenblicke.

Trends im Glas: Wie Zitrusnoten die Aperitif-Kultur beleben

Auch in 2023 hat sich der Aperitif-Trend weiter großer Beliebtheit erfreut, wodurch die Kategorie unter den Spirituosen am stärksten gewachsen ist (Nielsen Markettrack; LEH+DM+C&C; % Chg. Value; FY2023). Die Geschmacksvarianz von Aperitifs spiegelt die unendlichen Vorlieben der Menschen wider, die sich an ihnen erfreuen. Dabei zeichnen sich immer wieder Trends ab, die die Palette der Geschmacksrichtungen erweitern. Aktuell erfreuen sich lebendige Zitrus- und herbe Grapefruitnoten einer besonderen Beliebtheit unter den Limonaden, was ein Kategorie-Wachstum von 5% (Zitrone) bzw. 7,5% (Grapefruit) bestätigt (Nielsen Markettrack; LEH+DM+GAM; % Chg. Volume; FY2023). Mit dem Zusammenspiel aus Süße und Bitterkeit belebt die Grapefruit die Geschmacksknospen, und passt ideal zu einem gemeinsamen Abendessen oder als Afterwork-Drink.

Whiskey neu entdecken: Überraschende Aperitif-Ideen, die Einfachheit und Innovation verbinden

Obwohl Whiskey traditionell nicht als erste Wahl für Aperitifs gilt, gewinnt die Spirituose an Popularität. Whiskey spricht zunehmend eine neue Generation von Genießer*innen an, die Wert auf Qualität und Innovation legen. Die Fähigkeit, sich mit einer Vielzahl von Aromen zu verbinden, öffnet bereits mit wenigen Zutaten die Tür zu einem Spektrum voller Möglichkeiten: von der Kombination mit den bereits erwähnten Zitrusnoten bis hin zu anderen Limonaden.

Genau diesen Bedürfnissen nach Innovation, geschmacklicher Vielfalt und Einfachheit entspricht Jim Beam® mit dem Whiskey Jim Beam Sunshine Blend™. Die speziell entwickelte Kreation vereint den beliebten Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey® mit einem innovativen, smootheren Bourbon aus braunem Reis. Das gibt Jim Beam Sunshine Blend™ ein außergewöhnlich mildes und gleichzeitig vielschichtiges Geschmacksprofil.

Sunshine Fizz: so easy, so lecker – Jim Beam Sunshine Blend™, Grapefruit Limonade und Eis

Einfach gemixt mit einer Frucht-Limonade der Wahl und Eis, entstehen frische Drinks für die besonderen Aperitif-Momente. Als Signature Drink empfiehlt Jim Beam den Sunshine Fizz: gemixt mit Jim Beam Sunshine Blend™ (1 Teil), einer Grapefruit Limonade (4 Teile) – beispielsweise Pink Grapefruit von Thomas Henry – und Eis. Serviert wird der Drink im bauchigen Aperitif- oder Weinglas. Jim Beam Sunshine Fizz setzt neue Akzente in der Aperitif-Kultur mit einer ausgewogenen Mischung aus Tradition, Innovation und einem frischen Flair.

Einladung zum Genießen zuhause: die Geschmacks-Kooperation von Jim Beam® und Thomas Henry

Jim Beam® und Thomas Henry laden Aperitif-Liebhaber*innen – und diejenigen, die es noch werden wollen – ein, den Whiskey-Aperitif zu entdecken: Ab Mai 2024 können Konsument*innen für begrenzte Zeit ein Set aus Jim Beam Sunshine Blend™ und einer 0,75l-Flasche Thomas Henry Pink Grapefruit im klassischen Handel erwerben. Das Set enthält eine Rezeptanleitung und inspiriert dazu, den Jim Beam Sunshine Fizz in geselliger Runde mit Freund*innen zuhause zu mixen und zu genießen

– so easy, so lecker!

Weitere Informationen zu Jim Beam Sunshine Blend™ auf Instagram (@jimbeam_de) oder www.jimbeam.com/de-de/unser-bourbon/jim-beam-sunshine-blend.