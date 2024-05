Ein 12 Jahre alter Tomatin, komplett im Sherryfass gereift, ist die neuest Ergänzung zum Kernsortiment der Highland-Destillerie. Der Tomatin 12 Year Old Sherry Cask ist mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt und ab sofort für ca. 45 Euro im deutschen Handel erhältlich. Damit will man der ständig wachsende Nachfrage nach sherrygereiften Whiskys nachkommen, die vor allem aber nicht nur im asiatischen Raum herrscht.

Mehr Infos zur neuen Abfüllung, inklusive der offiziellen Tasting Notes, in der Info, die wir heute vom Importeur Kammer-Kirsch erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Tomatin stellt den 12 Year Old Sherry Cask vor

Die neueste Ergänzung des Kernsortiments

Die preisgekrönte Highland Distillery Tomatin kündigt eine neue Ergänzung ihres Kernsortiments an: den 12 Year Old Sherry Cask.

Der Whisky, der am 20. Mai auf den Markt kommt, ist 12 Jahre lang in Sherryfässern gereift.

Diese Edition baut auf dem klassisch weichen Tomatin 12 Year Old auf und setzt auf eine reine Sherryfassreifung. Das Ergebnis ist ein bemerkenswerter Dram, der die außergewöhnliche Handwerkskunst, Tradition und Qualität des Highland Malts verkörpert und dekadente, reichhaltige Aromen aus den Sherryfässern in sich vereint.

Der Single Malt startet mit süßen Aromen von karamellisierten Äpfeln und süßen Birnen, ergänzt durch eine Mischung aus Zitrusschalen mit Sultaninen, Orangenschalen und Aprikosen mit dezenten Untertönen von älterem Leder.

Am Gaumen zeigt er sich tiefgründig mit Noten von samtigem Schokoladenfondant, goldenem Manuka Honig und knusprigen Trockenfrüchten und Nüssen. Er hat einen langanhaltenden warmen Abgang mit einem Hauch von süßem Zimtgewürz.

Diese neueste Abfüllung präsentiert sich in einem auffälligen neuen Design mit einem leuchtend scharlachroten Äußeren, das mit üppigen Goldfolienakzenten versehen ist und eine Hommage an die komplexen Aromen darstellt, die das Holz während des Reifungsprozesses im Fass hervorbringt.

Scott Adamson, Blender und Global Brand Ambassador bei der Tomatin Distillery, sagt dazu:

„Die weltweite Nachfrage nach gut gereiften Sherry Malt Whiskys, insbesondere in Märkten wie Asien, hat uns zu dieser jüngsten Ergänzung unseres Kernsortiments inspiriert. Tomatin hat die einzigartige Fähigkeit, Tradition und Innovation in Einklang zu bringen, indem wir unsere altehrwürdigen Techniken mit modernen Praktiken verbinden, um die Grenzen der Geschmacksentdeckung zu erweitern. Seit mehr als einem Jahrhundert werden bei Tomatin Sherry-Fässer für die Reifung verwendet, und diese neue Abfüllung ist die nächste Weiterentwicklung dieser Tradition. „Unser 12 Year Old Sherry Cask fängt den Kern unseres berühmten 12 Year Old ein, verbessert seine charakteristische Weichheit und fokussiert sein aromatisches Profil, um einen Sherry Cask Whisky mit einer Geschmackstiefe zu kreieren, die luxuriös und genussvoll ist.“

Mit dieser neuesten Abfüllung erweitert Tomatin sein Kernsortiment auf sechs Abfüllungen, die in verschiedenen Fasstypen gereift sind und jeweils mit unverwechselbaren Aromen und einzigartigen Eigenschaften aufwarten.

Der Tomatin 12 Year Old Sherry Cask mit 40% Vol. ist bei ausgewählten Fachhändlern zu einem Preis von ca. 45€ erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://tomatin.com/our-whisky/core-range/

Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Glenturret, The Whistler, M&H, Pokeno und Rebel. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Hell or High Water, Buckingham Palace Gin sowie dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Black Forêt Malt Whisky, Black Forêt Gin und Apple Vodka Squamata runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.