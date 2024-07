Die Tomatin Distillery, in den schottischen Highlands gelegen, veröffentlicht mit ihrer neuen The Sherry Collection ein Single Malt Trio, das zum Abschluss seiner Reifezeit in jeweils unterschiedlichen Sherry-Fässern lagerte. Alle Abfüllungen der Kollektion sind nicht kühlgefiltert und mit 46% Vol. sowie in natürlicher Farbe abgefüllt.

Tomatin Manzanilla Edition (UVP 65€) wurde 2014 destilliert und erhielt zwei Jahre lang ein Finish in Manzanilla Fässern.

(UVP 65€) wurde 2014 destilliert und erhielt zwei Jahre lang ein Finish in Manzanilla Fässern. Tomatin Palo Cortado Edition (UVP 98 €) wurde 2008 destilliert und reifte die letzten drei Jahre seiner Reifezeit in Palo Cortado Butts.

(UVP 98 €) wurde 2008 destilliert und reifte die letzten drei Jahre seiner Reifezeit in Palo Cortado Butts. Tomatin Pedro Ximénez Edition (UVP 155 €) hat mit 17 Jahren die längste Reifezeit, einschließlich einem achtjährigen Finish in Pedro Ximénez Fässern.

Diese limitierte Serie ist, wie der Importeur, die Kammer Kirsch GmbH, in seiner Presseaussendung schreibt, ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Mehr Details zu The Sherry Collection der Tomatin Distillery finden Sie in eben dieser Presseaussendnung, die nun folgt:

Die Tomatin Distillery lanciert The Sherry Collection

Ein Trio von Single Malts, das die Renaissance des Sherrys würdigt

Die Destillerie Tomatin aus den schottischen Highlands bringt heute ein beeindruckendes Trio neuer Single Malts heraus, The Sherry Collection.

Diese limitierte Serie, die ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich ist, zeigt den individuellen Einfluss verschiedener Fässer und präsentiert klassischen Tomatin Whisky, der in Manzanilla-, Palo Cortado- und Pedro Ximénez-Fässern gereift ist.

Bei der Herstellung des Tomatin Whiskys spielt der Dessertwein seit jeher eine Rolle, denn die Brennerei verwendet seit mehr als einem Jahrhundert Sherryfässer aus Jerez für die Reifung.

Die Sherry Collection wurde jedoch geschaffen, um die moderne Sherry Kultur zu feiern, die zum Teil dank der wachsenden Tapas Szene und der sich stetig wandelnden Essens- und Getränkewünsche der Konsumenten einen neuerlichen Aufschwung erlebt hat.

Das preisgekrönte Team von Tomatin hat drei Abfüllungen geschaffen, die jeweils nach unterschiedlicher Reifezeit abgefüllt wurden, um die Whiskys in ihrem optimalen Reifestadium zu präsentieren.

Die Manzanilla Edition (UVP 65€, 46% Vol., nicht kühlgefiltert, natürliche Farbe) wurde 2014 destilliert und erhielt zwei Jahre lang ein Finish in Manzanilla Fässern. An der Nase zeigt er Tiefe mit köstlichen Aromen von Sauerteigbrot und salzigem Popcorn, die perfekt mit Trockenfrüchten, Kamillentee, Grapefruit, Ahornsirup und gesalzenen Walnüssen am Gaumen harmonieren. Charakteristisch für den Manzanilla ist der leicht salzige Abgang mit warmer brauner Butter.

Die Palo Cortado Edition (UVP 98€, 46% Vol., nicht kühlgefiltert, natürliche Farbe) wurde 2008 destilliert und reifte die letzten drei Jahre seiner Reifezeit in Palo Cortado Butts. Aromen von Toffee und getrockneten Orangen bieten einen reichhaltigen und einladenden Einstieg, gefolgt von Noten von Milchschokolade, getoastetem Früchtebrot und Paranüssen am Gaumen. Der Abgang ist würzig und komplex, mit Anklängen von schwarzem Tee und Ingwer.

Die Pedro Ximénez Edition (UVP 155€, 46% Vol., nicht kühlgefiltert, natürliche Farbe) hat die längste Reifezeit von 17 Jahren, einschließlich einem achtjährigen Finish in Pedro Ximénez Fässern. An der Nase finden sich Noten von Sticky Toffee Pudding und Espresso, am Gaumen eine Kombination aus Lemon Curd, goldenem Sirup, Datteln, getrockneten Feigen und Muscovado Zucker. Im langen Abgang zeigen sich Noten von Rum, Rosinen und vollmundiger dunkler Schokolade.

Jede Edition wird in der klassischen 0,7l Flasche von Tomatin mit einem unverwechselbaren Design angeboten, die die kräftigen und rustikalen Töne der schottischen Highland Landschaft mit den lebendigen Farben des klassischen Sherrys verbindet. Die Zeichnungen auf dem Umkarton stellen Holzmaserungen dar, um die verschiedenen Fasslagerungen hervorzuheben.

Scott Adamson, Blender und globaler Markenbotschafter von Tomatin, meint:

„Die Sherry Collection ist eine Verbeugung vor unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart; Sherry wird seit Jahrzehnten für Scotch verwendet und bei Tomatin ist das nicht anders, aber diese Kollektion unterstreicht unser ständiges Experimentieren, unser handwerkliches Können und unseren Wunsch, unseren Kunden auf der ganzen Welt bemerkenswerte Aromen zu bieten. Die Kollektion bietet eine echte Reise durch die Sherry Kultur und hebt unser Fachwissen im Fassmanagement hervor, um eine Reihe von Whiskys zu kreieren, die alle auf unserem klassischen Tomatin Profil basieren.“

Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Glenturret, The Whistler, M&H und Pokeno. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Hell or High Water und Tanduay, Buckingham Palace Gin sowie dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Black Forêt Malt Whisky, Black Forêt Gin und Apple Vodka Squamata runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.