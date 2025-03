Auch der deutsche unabhängige Abfüller Dram Way, hinter ihm steht der Vlogger Malte Schweia, ist mit neuen Abfüllungen an uns herangetreten – fünf neue Bottlings in den für ihn typischen Kleinstauflagen sind jetzt neu abgefüllt worden und untenstehend beschrieben.

Auch die Verlinkung auf den Webshop von Dram Way können Sie unten nachlesen:

Winter 24/25 Teil II – Fünf neue Abfüllungen von Dram Way

Halstenbek, 29. März 2025 – Dram Way präsentiert fünf neue, handverlesene Abfüllungen, die Whisky-Kenner erneut begeistern werden. Jede Flasche besticht durch einzigartige Fassreifungen und spannende Geschmackskombinationen, die die Vielfalt der schottischen Whiskylandschaft widerspiegeln. Von fruchtig-eleganten Speyside-Whiskys über kraftvolle Sherry- und Rotwein-Finishes bis hin zu maritim geprägten Inselmalts – dieser Outturn bietet für jede Vorliebe das passende Dram. Entdeckt außergewöhnliche Reifungen und komplexe Aromen, die jedes Glas zu einem besonderen Erlebnis machen. Da stört es doch auch nicht mehr, dass der Winter Outturn Ende März erscheint.

Die neuen Abfüllungen im Überblick:

Glen Spey 2011 – „Start your day right” – 65€

1st Fill Hogshead

Eine fruchtige und elegante Speyside-Abfüllung mit lebendigen Vanille- und Malznoten, die den perfekten Start in den Whisky-Tag bieten. Isle of Arran 2018 – „An Island Character” – 75€

Refill Tawny Port Finish

Maritime Frische trifft auf süß-fruchtige Portwein-Aromen – ein charakterstarker Insel-Whisky mit Tiefe und Struktur. Secret Highland 2018 – „Dilution is no solution” – 70€

Oloroso Finish

Intensive Sherry-Aromen, dunkle Früchte und eine würzige Note machen diesen Highland-Whisky zu einem ausdrucksstarken Genuss. Secret Speyside 2008 – „Pretty dark” – 110€

Syrah Finish

Kräftige Rotweinnoten verbinden sich mit typischer Speyside-Süße – eine spannende Kombination für Liebhaber außergewöhnlicher Fassreifungen. Tomatin 2018 – „Bottle your own – Hattingen 2025” – 75€

Moscatel Finish

Ein exklusiver Whisky für besondere Momente: Süße und florale Moscatel-Nuancen sorgen für ein vielschichtiges Geschmackserlebnis.

