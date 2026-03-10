Neu bei Kirsch Import: Vier von Thompson Bros. (mit Laphroaig) und Germany Exclusives von Gordon & MacPhail

Wie jeden Dienstag dürfen wir Ihnen hier die Neuheiten vorstellen, die Kirsch Import für Whiskyfreunde ab dieser Woche nach Deutschland bringt. Diesmal sind es sechs interessante Abfüllungen, vier Stück von den Whisky-Enthusiasten Thompson Bros., und zwei aus dem Haus Gordon & MacPhail, wo der Enthusiasmus genau so vorhanden ist, aber wohl aus der langen Tradition einfach gediegener daherkommt.
Worauf Sie sich beim Händler Ihres Vertrauens in nächster Zeit freuen dürfen, lesen Sie hier:
Namhafte Neuheiten: Thompson Bros. mit Laphroaig-Tipp & mehr
Laphroaig, Bowmore, Clynelish – unabhängige Abfüllungen dieser Branchengrößen mit Namensrechten werden immer rarer. Die Thompson Bros. haben für alle, die schon sehnlich warten, aber mal was vorbereitet.
Der Laphroaig 2017/2025 ist nicht nur eines der wenigen „Indie Bottlings“ unter dem Namen der Brennerei, sondern auch eines der wenigen im bezahlbaren Bereich. Fans können bei einer UVP von knapp unter 60€ zugreifen.
Von den charaktervollen Clynelish Highland Malts kann man nie genug haben. Der Clynelish 12 y.o. kommt zudem exklusiv für Kirsch-Kunden auf den Markt – ebenso wie der salzig-rauchige Bowmore 19 y.o. aus dem Refill Cask Nr. SR25134.
Mit dem Invergordon 34 y.o. präsentieren die Thompson Bros. zudem ein geschmacklich wie preislich herausragendes Single-Grain-Erlebnis. Weiche Aromen von weißer Schokolade und Blüten, Ananas und Mango sowie Fudge und Vanillebiskuit gibt es vergleichsweise geschenkt.
Laphroaig 2017/2025
Thompson Bros. Islay Single Malt Scotch Whisky
8 Jahre
Dest.: 26/09/2017
Abgef.: 12/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Refill Barrels
575 Flaschen
57,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Clynelish 12 y.o.
Thompson Bros. Highland Single Malt Scotch Whisky
Specially bottled for Germany
12 Jahre
Dest.: 13/06/2013
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Rechar Hogshead
Fassnr.: 314378
254 Flaschen
50,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Bowmore 19 y.o. – Peated
Thompson Bros. Islay Single Malt Scotch Whisky
Specially bottled for Germany
19 Jahre
Dest.: 20/03/2006
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Refill Cask
Fassnr.: SR25134
199 Flaschen
51,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Invergordon 34 y.o.
Thompson Bros. Highland Single Grain Scotch Whisky
34 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Hogshead
Fassnr.: 5039
40,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Single-Party: Germany Exclusives von Gordon & MacPhail
Seltener Highlander und solider Islay-Rauch: Aus dem beeindruckenden Bestand von Gordon & MacPhail konnten wir zwei Single Casks sichern – exklusiv für den deutschen Markt.
Der Tomatin 2008/2026 ist eines der hochgeschätzten Single-Malt-Erlebnisse der in japanischem Besitz befindlichen Brennerei. Mit erhöhter Trinkstärke von 55% vol. als Connoisseurs Choice abgefüllt, kombiniert er rote Äpfel und Nektarinen mit Butterscotch, Malzgebäck und zarten Kräutertönen.
Ebenfalls Äpfel, aber in Verbindung mit Geräuchertem, Mandeln, Mango und Lagerfeuerglut hat der Caol Ila 2010/2025 im Gepäck. Dafür wurde er in ungefilterter Fassstärke von 56,2% vol. aus einem Refill American Hogshead abgefüllt.
Tomatin 2008/2026
Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky
Connoisseurs Choice
Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import
17 Jahre
Dest.: 2008
Abgef.: 06/01/2026
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Sherry Hogshead
318 Flaschen
55% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Caol Ila 2010/2025 – Peated
Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky
Connoisseurs Choice – Cask Strength
Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import
17 Jahre
Dest.: 2010
Abgef.: 27/11/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Refill American Hogshead
Fassnr.: 313534
276 Flaschen
56,2% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert