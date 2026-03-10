Neu bei Kirsch Import: Vier von Thompson Bros. (mit Laphroaig) und Germany Exclusives von Gordon & MacPhail

Wie jeden Dienstag dürfen wir Ihnen hier die Neuheiten vorstellen, die Kirsch Import für Whiskyfreunde ab dieser Woche nach Deutschland bringt. Diesmal sind es sechs interessante Abfüllungen, vier Stück von den Whisky-Enthusiasten Thompson Bros., und zwei aus dem Haus Gordon & MacPhail, wo der Enthusiasmus genau so vorhanden ist, aber wohl aus der langen Tradition einfach gediegener daherkommt.

Worauf Sie sich beim Händler Ihres Vertrauens in nächster Zeit freuen dürfen, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Namhafte Neuheiten: Thompson Bros. mit Laphroaig-Tipp & mehr

Laphroaig, Bowmore, Clynelish – unabhängige Abfüllungen dieser Branchengrößen mit Namensrechten werden immer rarer. Die Thompson Bros. haben für alle, die schon sehnlich warten, aber mal was vorbereitet.



Der Laphroaig 2017/2025 ist nicht nur eines der wenigen „Indie Bottlings“ unter dem Namen der Brennerei, sondern auch eines der wenigen im bezahlbaren Bereich. Fans können bei einer UVP von knapp unter 60€ zugreifen.



Von den charaktervollen Clynelish Highland Malts kann man nie genug haben. Der Clynelish 12 y.o. kommt zudem exklusiv für Kirsch-Kunden auf den Markt – ebenso wie der salzig-rauchige Bowmore 19 y.o. aus dem Refill Cask Nr. SR25134.



Mit dem Invergordon 34 y.o. präsentieren die Thompson Bros. zudem ein geschmacklich wie preislich herausragendes Single-Grain-Erlebnis. Weiche Aromen von weißer Schokolade und Blüten, Ananas und Mango sowie Fudge und Vanillebiskuit gibt es vergleichsweise geschenkt.

Laphroaig 2017/2025

Thompson Bros. Islay Single Malt Scotch Whisky



8 Jahre

Dest.: 26/09/2017

Abgef.: 12/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Barrels

575 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Clynelish 12 y.o.

Thompson Bros. Highland Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany



12 Jahre

Dest.: 13/06/2013

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Rechar Hogshead

Fassnr.: 314378

254 Flaschen

50,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bowmore 19 y.o. – Peated

Thompson Bros. Islay Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany



19 Jahre

Dest.: 20/03/2006

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Cask

Fassnr.: SR25134

199 Flaschen

51,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Invergordon 34 y.o.

Thompson Bros. Highland Single Grain Scotch Whisky



34 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Hogshead

Fassnr.: 5039

40,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Single-Party: Germany Exclusives von Gordon & MacPhail

Seltener Highlander und solider Islay-Rauch: Aus dem beeindruckenden Bestand von Gordon & MacPhail konnten wir zwei Single Casks sichern – exklusiv für den deutschen Markt.



Der Tomatin 2008/2026 ist eines der hochgeschätzten Single-Malt-Erlebnisse der in japanischem Besitz befindlichen Brennerei. Mit erhöhter Trinkstärke von 55% vol. als Connoisseurs Choice abgefüllt, kombiniert er rote Äpfel und Nektarinen mit Butterscotch, Malzgebäck und zarten Kräutertönen.



Ebenfalls Äpfel, aber in Verbindung mit Geräuchertem, Mandeln, Mango und Lagerfeuerglut hat der Caol Ila 2010/2025 im Gepäck. Dafür wurde er in ungefilterter Fassstärke von 56,2% vol. aus einem Refill American Hogshead abgefüllt.

Tomatin 2008/2026

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import



17 Jahre

Dest.: 2008

Abgef.: 06/01/2026

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

318 Flaschen

55% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2010/2025 – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import



17 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 27/11/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr.: 313534

276 Flaschen

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert