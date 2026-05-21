Die Fèis Ìle 2026 Bottlings von Bowmore und Laphroaig

Die beiden zum Portfolio von Suntory Global Spirits gehörenden Islay-Brennereien Bowmore und Laphroaig stellen kurz vor Beginn des Islay Festival of Music & Malt ihre Fèis Ìle Bottlings vor.

Bowmore’s Fèis Ìle Abfüllung in diesem Jahr ist ein 9 Jahre altes Single Casl Bottling. Für diesen Whisky wurde zu 100 % auf traditionellen Malzböden gemälzter Gerste verwendet. Bowmore’s Fèis Ìle 2026 reifte in einem First-Fill-Pedro-Ximénez-Sherryfass. Mit einem Alkoholgehalt von 55,4 Vol.-% abgefüllt, konnten 641 Flaschen befüllt werden. Diese sind zu einem Preis von £130 exklusiv in der Bowmore-Destillerie erhältlich sind.

Bereits im vergangenen August deutete sich die Abfüllung Laphroaig Càirdeas French Oak bereits an. Nun wurde sie in dieser Woche auch offiziell vorgestellt. Erstmals reifte ein Bottling von Laphroaig vollständig in Fässern aus französischer Eiche. Laphroaig Càirdeas French Oak ist 52,6 % Vol. abgefüllt. Er wird ab Samstag, dem 23. Mai, zum Preis von £89 in der Destillerie sowie online über Laphroaig.com erhältlich sein.