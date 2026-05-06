Der Vatertag steht vor der Türe – sowohl in Deutschland als auch in Österreich (wobei die Alpenrepublik ein wenig später dran ist). Zeit für viele Unternehmen, ein paar Anregungen fürs Schenken zu geben – so auch für Suntory Global Spirits. Deren Geschenkideen aus dem Bereich Whisky und Spirit Drinks haben wir für Sie hier gesammelt und aufbereitet – und wünschen viel Spaß beim Schmökern:

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Ideen zum Vatertag von Suntory Global Spirits

Der Vatertag ist die perfekte Gelegenheit, Wertschätzung zu zeigen und gemeinsam Zeit zu genießen. Die ausgewählten Spirituosen von Suntory Global Spirits schaffen dafür den passenden Rahmen – allen voran die neue, limitierte Laphroaig Edition in Zusammenarbeit mit Willem Dafoe, die mit ihrem unverwechselbaren Charakter für besondere Genussmomente steht. Ergänzt wird das Portfolio durch den harmonischen Hibiki Japanese Harmony, die ausdrucksstarken Hibiki 21 und 30 Year Old Abfüllungen, den modernen Suntory Toki sowie den vielseitigen Klassiker Jim Beam. Jede Flasche vereint Handwerkskunst und Persönlichkeit – und wird so zum idealen Geschenk für genussvolle Momente. Denn am Ende sind es die gemeinsamen Augenblicke, die wirklich zählen.

For Those Who Dare To Be Different

Zum Vatertag setzt Laphroaig mit seiner neuen limitierten Edition ein starkes Statement: „Willem by Willem“, entwickelt in Zusammenarbeit mit Willem Dafoe, steht für kompromisslosen Charakter und echte Individualität. Der 14-jährige Single Malt wurde gemeinsam mit Senior Whisky Maker Sarah Dowling ausgewählt – ganz intuitiv und jenseits klassischer Konventionen. Ein besonderes Geschenk für alle, die ihren eigenen Weg gehen und das Unverwechselbare schätzen.

Die Limited Edition ist ab Mai bei ausgewählten Whisky Händlern und auf www.weisshaus.at erhältlich (UVP 147 Euro*).

A Gift Of Harmony And Exceptional Craft

Hibiki steht für die Essenz japanischer Whisky-Kunst – von der perfekt ausbalancierten Komposition des Japanese Harmony bis hin zu den außergewöhnlichen 21 und 30 Year Old Abfüllungen. Während Japanese Harmony mit feinen Noten von Honig, kandierten Orangenschalen und weißer Schokolade sowie eleganter Mizunara-Eiche begeistert, entfalten die gereiften Editionen eine beeindruckende Tiefe: von floralen und würzigen Nuancen bis hin zu reichen Aromen wie getrockneter Feige, Aprikosenmarmelade und edlem Holz. Gemeinsam sind sie eine Hommage an Zeit, Handwerkskunst und besondere Genussmomente – stilvolle Geschenke für alle, die das Außergewöhnliche schätzen.

A Modern Classic For The Contemporary Dad

Suntory Toki Whisky verbindet japanische Tradition mit modernem Lifestyle in einem harmonischen, vielseitigen Blended Whisky, der die Energie Tokios einfängt. Frische Noten von Basilikum, grünem Apfel und würzigem Ingwer treffen auf eine fein ausbalancierte Klarheit und machen Toki zum perfekten Begleiter – pur, als Highball oder in geselligen Momenten. Ein stilvolles Geschenk für Väter, die das Moderne lieben, ohne auf echte Handwerkskunst zu verzichten.

Made For Moments That Matter

Jim Beam steht seit über 200 Jahren für authentische Bourbon-Tradition aus Kentucky – mild, vollmundig und vielseitig. Ob als klassischer Jim Beam mit Noten von Vanille und Eiche oder in den fruchtigen Flavor-Varianten wie Apple, Honey und Black Cherry: Jede Variante bringt ihren eigenen Twist ins Glas und sorgt für unkomplizierten Genuss. Perfekt für entspannte Momente – pur, auf Eis oder als Highball – und damit das ideale Geschenk für alle, die gemeinsame Zeit und guten Geschmack schätzen.