Colonel E.H. Taylor Jr. bringt „Four Grain“ und „Cured Oak“ zurück

Von Buffalo Trace wird Colonel Taylor als „Vater der modernen Bourbon-Industrie“ bezeichnet. Er erwarb im Jahr 1869 die OFC Distillery (heute bekannt als Buffalo Trace Distillery). Ihm wird die Einführung zahlreicher innovativer Techniken zugeschrieben, die bis heute Anwendung finden. Zudem wird angenommen, dass er eine entscheidende Rolle bei der Verabschiedung des „Bottled-in-Bond Act“ von 1897 spielte. Und so ist es mehr als nachvollziehbar, dass die Brennerei eine ihrer Whiskey-Marken nach ihm benannt hat, in der jetzt mit Colonel E.H. Taylor Jr Four Grain und Colonel E.H. Taylor Jr Cured Oak zwei neue Varianten (wieder) erscheinen.

Colonel E.H. Taylor Jr Four Grain erschien erstmals im Jahr 2017 und ist ein „Small Batch“-Whiskey. Seine Mashbill besteht aus Mais, Roggen, Weizen und gemälzter Gerste, Die neue Edition wurde im Jahr 2015 destilliert, reifte anschließend 10 Jahre lang und ist mit einem Alkoholgehalt von 50 Vol.-% abgefüllt.

Colonel E.H. Taylor Jr Cured Oak wurde erstmals bereits im Jahr 2015 in das Sortiment aufgenommen. Der mit 50 Vol.-% abgefüllte „Bottled-in-Bond“-Bourbon reift 10 Jahre lang in Fässern, deren Weißeichen-Dauben 13 Monate lang an der Luft getrocknet wurden, und damit mehr als doppelt so lange wie üblich. Dieser verlängerte Trocknungsprozess soll es dem Whiskey ermöglichen, während der Reifung tiefere und komplexere Aromen aus dem Eichenholz zu extrahieren.

Beide Editionen werden noch im Mai 2026 erscheinen; der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 79,99 US-Dollar pro 750-ml-Flasche. Erhältlich sind sie dann in den USA, Four Grain allerdings recht eingeschränkt. Konkret wird die Abfüllung in den Gift Shops der Buffalo Trace Distillery und des Sazerac House sowie bei ausgewählten Händlern in Kentucky und Louisiana erhältlich sein. Cured Oak hingegen wird über das Vertriebsnetz von Sazerac an ausgewählte Händler, Bars und Restaurants in den gesamten USA vertrieben.