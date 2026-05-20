Neu von whic.de: 10-jähriger Irish Single Malt mit süßem PX-Finish

Der deutsche Versandhändler und unabhängige Abfüller whic.de setzt heute seine Reihe Túatha Dé Danann fort. Die neueste Abfüllung der Irish Whiskey Serie, dem Kriegsgott Neit gewidmet, ist ein 10-jähriger Irish Single Malt mit einem Finish im Pedro Ximénez Sherryfass.

Mehr über die Neuerscheinung in der Aussendung von whic.de:

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NEUER IRISH WHISKEY DER TÚATHA DÉ DANANN SERIE

10-jähriger Irish Single Malt genießt süßes PX-Finish

Bremen, 20.05.2026

Heute erscheint die neueste Abfüllung der Irish Whiskey Serie Túatha Dé Danann von whic. Sie ist dem Kriegsgott Neit gewidmet, einer der ältesten Figuren der irischen Mythologie. Seine Verwandtschaft mit den feindlichen Fomorianern, der mythischen Riesenrasse, machte ihn zu einer zerrissenen Gestalt zwischen den Welten. Eine Spannung, die sich auch im 10 Jahre gereiften Irish Single Malt wiederfindet: Mit 52,5% Vol. und einer Nachreifung im Pedro Ximénez Sherryfass vereint er dunkle Süße und lebhafte Würze in einem ausgewogenen Charakter.

In der Nase entfaltet sich ein süßes Früchtemüsli mit Himbeeren, Bananenchips und Feigen, abgerundet von hellem Karamell, Vanille und Honig. Am Gaumen treffen Macadamia und Paranuss auf glasierte Datteln, dunkles Karamell und cremige Vanille, ein Hauch Pfeffer hebt Milchschokolade und dunkles Fruchtkompott hervor. Im mittellangen Nachklang bleiben Crème brûlée, Nougatcreme und eine feine Kräuternote.

Wie für die Túatha Dé Danann-Serie üblich, kommt der Whiskey naturbelassen ins Glas: ohne Farbstoff, ohne Kühlfilterung. Aus welcher Brennerei der Single Malt stammt, bleibt geheim. Verfügbar sind lediglich 312 Flaschen, jede mit der serientypischen Goldprägung und keltischer Knoten-Struktur auf dem Etikett – exklusiv auf whic.de.

„Bei einem Kriegsgott erwartet man vielleicht etwas Kantiges, Wildes – tatsächlich bezieht dieser Whiskey seinen Reiz aus der Pedro Ximénez-Süße, kombiniert mit genug Würze und Pfeffer, um spannend zu bleiben. Diese Balance macht diesen Whiskey aus. Ein Single Malt mit Charakter, der seinem Namenspatron auf unerwartete Weise gerecht wird.“ – Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Túatha Dé Danann

Die Irish Whiskey Serie von whic haucht den irischen Göttern, den Túatha Dé Danann, flüssiges Leben ein. Die aufregende Reise in die Anderswelt offenbart ganz neue Seiten des Irish Whiskey mit unterschiedlichsten Facetten. Jede Flasche ist einem der Götter gewidmet. Goldene Glanzelemente und eine von keltischen Knoten inspirierte Prägung verleihen das verdient edle Antlitz und eine wertige Haptik.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop. Über 6.000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Gin sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic über den Link: whic.de/tuatha-de-danann erhältlich.