Außergewöhnlicher Single Malt von Zuidam als dritter Teil der Serie Terra Primalis von whic.de veröffentlicht

Unseren Lesern über die Qualität der niederländischen Zuidam Whiskys (Millstone) zu erzählen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Whic.de hat sich nun für so einen Millstone Single Malt als dritten Teil der Terra Primalis Serie entschieden und bringt damit einen Sinhle Malt aus dem Amarone Rotweinfass – als Einzelfassabfüllung.

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HOLLÄNDISCHES RAUCHWUNDER TRIFFT AMARONE-FASS

Außergewöhnlicher Single Malt von Zuidam als dritter Teil der Serie Terra Primalis veröffentlicht

Bremen, 17.04.2026

Der Bremer Whisky-Spezialist whic setzt seine internationale Entdeckungsreise fort und veröffentlicht den Terra Primalis #3 Dutch Single Malt Whisky. Dieser stark rauchige Tropfen aus der renommierten niederländischen Zuidam Brennerei (Millstone) besticht durch eine außergewöhnliche, fünfjährige Reifung in einem einzelnen Amarone-Rotweinfass.

Der limitierte Whisky bietet Whiskykennern ein faszinierendes Wechselspiel aus trockenem Lagerfeuerrauch und einer überraschend lieblichen Fruchtsüße. Im Glas in ansprechendem Roségold leuchtend, entfaltet der naturbelassene Single Malt schon in der Nase ein edles Bouquet aus Roséwein, roten Früchten und zartem Holzrauch.

Am Gaumen zeigt sich die unverdünnte Fassstärke von 54,2 % Vol. eindrucksvoll und kräftig: Intensiver, aschiger Rauch trifft auf einen reifen Beeren-Mix. Herzhafte Nuancen von Leder, Bacon und feiner Würze bilden einen schönen Kontrast zu dieser Süße. Der äußerst elegante Nachklang verabschiedet sich angenehm lang mit geröstetem Holz, Schoko-Butterkeksen und einem raffinierten Hauch frischer Minze. Eines ist gewiss: Dieser vielschichtige Dram hält die Spannung bis zum letzten Tropfen aufrecht.

Abgefüllt wurde dieses niederländische Aromenabenteuer vollkommen ursprünglich – ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung. Aus dem Amarone-Einzelfass mit der Nummer 200884 konnten lediglich 301 Flaschen gewonnen werden. Der Whisky ist ab sofort exklusiv bei whicerhältlich: https://whic.de/terra-primalis.

„Die Zuidam Brennerei hat sich mit ihren Millstone Whiskys bereits einen Namen gemacht, doch diese spezielle Kombination aus kräftigem Rauch und der tiefen Fruchtigkeit eines Amarone-Fasses ist ein echtes Highlight. Es ist ein ungemein vielschichtiger Dram, der viel Süße und kaum Bitterkeit mitbringt und eindrucksvoll beweist, auf welch hohem Niveau unsere Nachbarn destillieren. Wer authentische Entdeckungen und aromatische Kontraste liebt, sollte sich diesen Whisky nicht entgehen lassen.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/terra-primalis

Über Terra Primalis

Das Zeitalter für Entdecker ist angebrochen: Folgen Sie den Spuren von Terra Primalis rund um den Globus und entdecken Sie außergewöhnliche Whiskys aus aller Welt. Dunkle Flaschen und markante Etiketten greifen urzeitliche Wesen auf, die einst dort lebten, wo heute die Brennereien ihre Kreationen brennen. Entdecken Sie eine Serie, die regionale Identität mit internationaler Vielfalt vereint.