Neue Whisky-Serie von whic „Legends of Scotland“ bringt mit 13-jährigem Linkwood schottische Geschichte ins Glas

Eine neue Serie von whic.de startet heute: Legends of Scotland lässt die schottische Geschichte mit unterschiedlichsten Abfüllungen im Glas aufleben. Begonnen wird sie mit einem Linkwood 13yo aus der Speyside, der William Wallace gewidmet ist.

Was es über den William Wallace „The Guardian“ zu sagen gibt, und wo Sie ihn bekommen können, lesen Sie hier bei uns:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

GELUNGENER AUFTAKT DER NEUEN WHISKY-SERIE LEGENDS OF SCOTLAND

13-jähriger Linkwood bringt schottische Geschichte ins Glas

Bremen, 03.04.2026

Legends of Scotland beginnt: Eine limitierte Whisky-Serie in Kooperation von whic und Signatory Vintage, inspiriert von echten schottischen Helden, Herrschern und entscheidenden Wendepunkten der Geschichte.

Den leckeren Auftakt dieser neuen Reihe bildet William Wallace „The Guardian“– ein 13-jähriger Speyside Single Malt aus der Linkwood Distillery. Er führt die Rebels & Warriors mit einer intensiven 1st Fill Bourbonfass Reifung an.

Im Glas zeigt sich der Whisky frisch und enthusiastisch, ganz im Geiste des schottischen Freiheitskämpfers. Die Nase wird von köstlich einnehmenden, hellen Fruchtnoten wie Pfirsich, Apfel, Birne und Weintrauben umspielt. Begleitet werden diese von angenehm würzigen Getreidenoten und einem Hauch Rosmarin. Darauf folgen süße, cremige Anklänge von Limetten-Käsekuchen, Griechischem Joghurt mit Honig und Aprikosenmarmelade – wie eine frühlingshafte Brise über die Wiesen der Speyside.

Am Gaumen eröffnen süßes Gebäck und samtige Crème brûlée. Cerealien leiten geschmeidig zu einem Fruchtsalat mit feiner Eichenwürze über. Während die Aromen schnell und elegant ausklingen, bleibt zuletzt die süße Frucht, die direkt Lust auf den nächsten Schluck macht.

Um Schottland-Fans mit authentischen Genussmomenten zu versorgen, wurde der Whisky in perfekter Trinkstärke von 46% Vol., ohne Farbstoff und Kühlfilterung abgefüllt. Mit seinem fairen Preis ist der Single Malt die perfekte Begleitung für gesellige Abende mit Freunden. Die limitierten 511 Flaschen sind ab sofort exklusiv bei whic verfügbar unter:

https://whic.de/legends-of-scotland

„Kein Land repräsentiert Whisky so sehr wie Schottland. Warum also nicht die epische Geschichte des Landes mit leckeren Whiskys verbinden? Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Zeit und den köstlichen Facettenreichtum von Scotch Whisky.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Legends of Scotland

Von den nebelverhangenen Highlands bis zu den sturmgepeitschten Inseln – Schottlands Historie ist geprägt von Mut, Konsequenz und Handwerkskunst. Die Legends of Scotland fangen diesen epischen Spirit in einer Sammlung charaktervoller Drams ein, von denen jeder in einer wahren Geschichte verwurzelt ist.

Diese Serie ist eine Reise durch die Zeit: erbitterte Schlachten, hart erkämpfte Kronen und die Menschen, die eine Nation formten. Drei markante Charakterprofile gilt es zu erkunden.

Rebels & Warriors

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung Kings & Queens

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer Fields of Fate

Entscheidende Momente und rauchige Malts – kühn, intensiv und vom Schicksal geformt

Whiskys, in perfekter Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt und geschaffen um gesammelt und an entspannten Abenden geteilt zu werden: ausdrucksstark und dennoch zugänglich.