Schon zum vierten Mal findet am 11. April 2026 das Frühlings-Fest im Xaver in Peiting statt, und über die Jahre hat es sich – auch danke der Veranstalterin Monika Pummer – zu einem Ficpunkt der Whiskyszene entwickelt. Nicht Größe, sondern Nähe steht hier im Mittelpunkt, nicht Firmen, sondern Menschen – und natürlich der Whisky.

Was man sich in diesem Jahr in der Xaver Bar Lounge gemeinsam mit dem Hotel-Restaurant „Zum Dragoner“ für die Whiskyfreunde hat einfallen lassen, kann man im Text unten genauer nachlesen:

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Frühlings-Fest im Xaver: Hochkarätige Genusswelt rund um Whisky, Rum, Gin, Edelbrände, Grappa, Aperitif & mehr

Peiting, April: Am Samstag, 11. April 2026, verwandelt sich die Xaver Bar Lounge gemeinsam mit dem Hotel-Restaurant „Zum Dragoner“ in einen Treffpunkt für Genießer:

Beim 4. Frühlings-Fest erwartet Besucher von 14.00 bis 23.55 Uhr eine außergewöhnliche Auswahl an internationalen Spirituosen, kulinarischen Highlights und besonderen Tastings.

Das Xaver zählt dabei zur absoluten Spitze der Branche: 2025 wurde die Bar als beste Whiskybar Deutschlands ausgezeichnet – ein Anspruch, der sich auch im Festivalprogramm widerspiegelt.

Zahlreiche renommierte Aussteller, unabhängige Abfüller und Experten präsentieren eine breite Palette von Whisky, Rum, Gin und weiteren Spezialitäten.

„Wir wollten zum Frühlingsstart ein Festival schaffen, das nicht nur Kenner begeistert, sondern auch neugierig macht und Genuss erlebbar macht. Die Auszeichnung als beste Whiskybar Deutschlands ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Beim Frühlings-Fest bringen wir diese Qualität in einem besonderen Rahmen zusammen – persönlich, nahbar und mit echter Leidenschaft. Barchefin Monika Pummer

Neben klassischen Verkostungen sorgen Formate wie das Tasting „The Battle“ oder das interaktive „Pick your Poison“ für ein abwechslungsreiches Erlebnis. Besucher können sich zudem durch die Vielfalt der Aussteller probieren und mit Produzenten direkt ins Gespräch kommen.

Doch nicht nur Liebhaber von Whisky, Rum und Gin kommen auf ihre Kosten: Das angeschlossene Restaurant Zum Dragoner überzeugt mit seiner beliebten Steak-Karte und einer hochwertigen regionalen Küche. Ergänzt wird das Angebot durch Snacks wie Haggis-Sandwiches, Cocktails und Craft Beer aus der Xaver Bar.

Für Gäste mit weiterer Anreise gibt es zudem einen besonderen Service: Im angrenzenden Hotel stehen noch wenige freie Zimmer zur Verfügung, sodass sich der Festivalbesuch entspannt mit einem Aufenthalt vor Ort verbinden lässt.

„Genuss endet für uns nicht im Glas. Wir möchten unseren Gästen ein rundum stimmiges Erlebnis bieten – von der ersten Verkostung, über tolles Essen bis zum letzten Drink am Abend in der Bar.“

so Pummer weiter.

Weitere Informationen

www.xaver-peiting.de