Einen Teil des Reizes von Whisky machen die unabhängigen Abfüllungen aus – Fässer, die von Enthusiasten und Spezialisten ausgesucht und abgefüllt wurden und dann in limitierter Anzahl (meist noch dazu zu einem vernüftigen Preis) für Whiskgenießer zur Verfügung stehen.

Eine solche unabhängige Abfüllungsreihe stammt aus der Xaver Whisky Lounge im oberbayerischen Peiting (Beste Whiskybar Deutschlands 2025), kuratiert in Zusammenarbeit zwischen der Inhaberin Monika Pummer und Jens Drewitz von Sansibar Whisky. Diesmal ist es ein 15 Jahre alter Glen Garioch, der eine Vollreifung in einem Oloroso-Sherrybutt erhielt und fasstark abgefüllt wurde.

Das Bottling gibt es ab sofort in der Xaver Whisky Lounge – bei uns wie immer alle Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Xaver’s Bar Choice Nr. 13 – Neue Whiskyabfüllung aus der Xaver Whisky Lounge in Peiting

Peiting: Nach der Auszeichnung als „Beste Whiskybar Deutschlands 2025“ geht es in der Xaver Whisky Lounge im oberbayerischen Peiting gleich weiter: Inhaberin und Expertin Monika Pummer präsentiert die 13. Edition ihrer exklusiven Abfüllungsreihe Xaver Bar Choice.

Die neue Abfüllung, Xaver Bar Choice Nr. 13, stammt aus der traditionsreichen Destillerie Glen Garioch. Es handelt sich um eine Single-Cask-Abfüllung, die 15 Jahre (2010–2025) in einem Oloroso-Sherry-Butt reifte. Aus dem Fass konnten 221 Flaschen in Fassstärke mit 52,2 % gewonnen werden – ein echtes Sammlerstück für Freunde der Reihe. Der Preis pro Flasche: 99 Euro.

Glen Garioch blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: 1797 in Oldmeldrum, Aberdeenshire gegründet, gehört sie zu den ältesten noch aktiven Brennereien der schottischen Highlands. Besonders bemerkenswert: Die Brennerei verfügt bis heute über ihre historischen Malzböden – auch wenn diese inzwischen nicht mehr genutzt werden.

Monika Pummer beschreibt die neue Abfüllung begeistert:

„In der Nase sanft – cremig, geschmeidig, Schokorosinen mit Vollmilchschokolade, ein Hauch Leder, Trockenfrüchte, Gewürze. Je länger man riecht, desto mehr offenbart sich: getrocknete Aprikosen und Mirabellen, helle Trockenfrüchte, dazu dunkle Gewürze. Am Gaumen dann die Explosion – alle Aromen sind sofort da, füllen den Mundraum vollständig aus. Im sehr langen Nachklang kehren die Aprikosen zurück.“

Die Auswahl dieses Whiskys hat für Pummer auch eine persönliche Note: Bereits im April 2024 besuchte sie Glen Garioch in Schottland – und verliebte sich in die Destillerie. Dass nun ein Fass unter ihrem Label in die Gläser ihrer Gäste und Freunde fließt, sei daher nur folgerichtig.

Mit der Reihe Xaver’s Bar Choice hat Monika Pummer längst ein eigenes Markenzeichen etabliert. Jede Abfüllung ist mit großer Sorgfalt ausgewählt. Mit der Nr. 13 beweist sie erneut, warum sie als Gastgeberin mit Leidenschaft und als Fachfrau in der Whiskyszene geschätzt wird.

Pummer:

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass ich inzwischen dank Jens Drewitz & Sansibar Whisky 13 Abfüllungen dieser Reihe präsentieren konnte. Viele sind bereits vergriffen, einige Schätze gibt es noch – für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

Die neue Edition ist ab sofort in der Xaver Whisky Lounge in Peiting erhältlich.