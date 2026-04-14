Neues von der High Coast Distillery: The Great High Coast – Eine Hommage an Norrland

Mit „The Great High Coast“ erreicht eine neue Abfüllung der schwedischen High Coast Distillery den Markt in Deutschland. Der zu 100 % ungetorfte Whisky reifte über 11 Jahre zu 100 % in 250‑Liter‑Oloroso-Sherryfässern – acht aus europäischer und drei aus amerikanischer Eiche. Er kam dann mit einem Alkoholgehalt von 50,3 % Vol. in die Flaschen.

Begleitet wird der Whisky von einer Bekleidungs-Kollektion der Sqrtn Company – kreiert für Whiskyfans, Outdoorliebhaber und alle, die den Norden im Herzen tragen.

Mehr Details und Informationen in der Aussendung, die wir von Sansibar Whisky erhalten haben:

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THE GREAT HIGH COAST – Eine Hommage an Norrland

Zwei Ikonen Norrlands vereinen ihre Kräfte: High Coast Whisky und die Sqrtn Company präsentieren mit „The Great High Coast“ eine limitierte Whisky- und Bekleidungskollektion, die die Seele Nordschwedens in Design und Geschmack einfängt. Die Kooperation verbindet feinsinnige Handwerkskunst mit rauer nordischer Ästhetik – ein Zusammenspiel, das die gemeinsame Haltung zu Qualität, Herkunft und Identität widerspiegelt.

Eine Begegnung zweier Welten – vereint durch Norrland

„The Great High Coast“ ist tief verwurzelt im Boden Nordschwedens. Der Whisky reift langsam im extremen Klima der Region: heiße Sommer, klirrend kalte Winter und ein steter Wechsel der Jahreszeiten formen seinen Charakter. Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker, ungetorfter Single Malt mit Tiefe, Balance und klarer Identität – genau wie die Kleidungsstücke der Sqrtn Company, die für ihre markante Designsprache und nordische Authentizität bekannt ist.

Der Whisky – kompromisslos nordisch

100 % ungetorft

Gereift ausschließlich in 1st Fill Oloroso-Fässern

Alkoholgehalt bei Abfüllung: 50,3 %

Die Reifung in 250‑Liter‑Oloroso-Sherryfässern – acht aus europäischer und drei aus amerikanischer Eiche – verleiht dem Whisky seine warme, dunkle Aromatik. Der erste Mittelschnitt erfolgt ungetorft nach 13 Minuten Hauptgärung, der zweite bei 67 % Vol. (20 °C). Jeder Schritt folgt der Philosophie von High Coast: Präzision, Geduld und kompromisslose Qualität.

Die Kollektion – Norrland zum Anziehen

Parallel zum Whisky entwickelte die Sqrtn Company eine exklusive Bekleidungslinie, inspiriert von der Landschaft, dem Klima und der Kultur Norrlands. Die Kollektion verbindet funktionale Materialien mit ikonischen Designs – geschaffen für Whiskyfans, Outdoorliebhaber und alle, die den Norden im Herzen tragen.

Die Kollektion ist hier erhältlich: https://sqrtncompany.de/collections/highcoastwhisky

The Great High Coast – mehr als ein Produkt

Diese Zusammenarbeit ist eine Liebeserklärung an Norrland. An seine Natur, seine Menschen, seine Traditionen. An die Kraft eines Ortes, der Charakter formt – im Glas wie im Design.