Mit High Coast In Flames MMXXV (ungetorft) sowie High Coast Sherry Embers (peated) hat Importeur Sansibar Whisky zwei neue Abfüllungen der schwedischen Brennerei für Deutschland ausgesucht, die die Vorzüge der Brennerei aus dem hohen Norden Schwedens jeweils auf ihre eigene Art unter Beweis stellen. Die beiden Bottlings sind in Kürze im Fachhandel zu finden.

Hier die Infos, die uns der Importeur zu den beiden Whiskys der High Coast Distillery gesendet hat:

Sansibar-Whisky präsentiert zwei exklusive High Coast Abfüllungen für den deutschen Markt

In Flames MMXXV

Mit In Flames MMXXV erscheint die sechste Ausgabe der außergewöhnlichen Sonderedition, die aus der kreativen Zusammenarbeit zwischen High Coast Whisky und der legendären schwedischen Rockband In Flames hervorgegangen ist.

Wie ein edler Dram in einer klaren, nordischen Winternacht verkörpert In Flames MMXXV die Essenz des Nordens – kraftvoll, ehrlich und erfüllt von innerer Glut. Die Band, Anfang der 1990er-Jahre im schwedischen Göteborg gegründet, entfachte ein musikalisches Feuer, das bis heute brennt: tief, komplex und emotional – wie ein großartiger Whisky, der die Sinne weckt und lange nachhallt.

Ihr unverwechselbarer Sound vereint rohe Energie mit feinster Balance: metallische Härte trifft auf melodische Eleganz, Dunkelheit auf strahlende Klarheit. Ganz wie im Glas kräftige Würze auf süße Vanillenoten und fruchtiges Birnenkompott auf schokoladenüberzogene Rosinen trifft, verschmelzen bei In Flames Gegensätze zu einer harmonischen, fesselnden Einheit.

In Flames MMXXV steht für dieselben Werte, die auch exzellente Whiskys auszeichnen – Leidenschaft, Handwerkskunst und Tiefe. Ein Dram, der bewegt, wärmt und im Gedächtnis bleibt – wie ein Song, der nie verklingt.

Destilliert im März 2014 aus einem unpeated Destillat, reifte dieser Whisky zunächst in drei Bourbonfässern. Nach rund fünf Jahren und neun Monaten wurde er in Oloroso-Sherryfässer umgelagert, wo er seine unverkennbare Tiefe und Wärme entwickelte. Abgefüllt wurde In Flames MMXXV schließlich in Fassstärke mit 56,6 % Vol., selbstverständlich ohne Farbstoffe und Kühlfiltration, um seinen authentischen Charakter zu bewahren.

Die Flasche und Verpackung wurden in enger Zusammenarbeit mit der Band gestaltet – ein visuelles Statement, das musikalische Leidenschaft und nordische Eleganz in perfekter Symbiose vereint.

Sherry Embers

High Coast Sherry Embers ist eine ausdrucksstarke und facettenreiche Abfüllung aus dem hohen Norden Schwedens, die insbesondere Kenner und Liebhaber torfiger Whiskys mit ausgeprägtem Sherryfass-Einfluss anspricht. Gereift in einer sorgfältig aufeinander abgestimmten Kombination aus ehemaligen Oloroso- und Pedro Ximénez-Sherryfässern, entfaltet dieses rauchige Destillat eine tiefgründige Aromatik von dunkler Süße und wärmender Komplexität. Mit einem kraftvollen Alkoholgehalt von 49,6 % vol. wurde der Whisky weder gefärbt noch kühlfiltriert abgefüllt, um seinen authentischen Charakter in unverfälschter Form zu bewahren.

Die Brennerei beschreibt diese Abfüllung mit folgenden Worten:

„Die Blätter glühen rot, gefärbt von der Kälte der Herbstluft und dem schwindenden Licht des Sonnenuntergangs. Das Lagerfeuer knistert sanft, seine glühende Glut erfüllt die Atmosphäre mit sanften, anhaltenden Rauchschwaden, während uralte Geschichten aus den Wäldern und Bergen erklingen. In Sherry Embers werden der Geist und die Geschichte unserer nördlichen Landschaft in die ganze Welt getragen, durchdrungen von Noten roter Beeren, Trockenfrüchten und einem subtilen Hauch von Rauch, der die Wärme und die Geschichten heraufbeschwört, die man sich am knisternden Feuer erzählt.“

Aroma

Ein vielschichtiges Bouquet eröffnet sich mit einer tiefgründigen Fruchtsüße, durchzogen von üppigen Trockenfrüchten und der bittersamtigen Note dunkler Schokolade. Würzige Akzente aus dem Sherryfass verleihen dem Duft eine edle Struktur, während ein feiner, zurückhaltender Rauch wie ein seidenweicher Schleier das Gesamtbild harmonisch umhüllt.

Geschmack

Am Gaumen präsentiert sich der Whisky vollmundig und aromatisch dicht – ein kraftvoller Ausdruck meisterhafter Reifung. Die rauchigen Komponenten sind kunstvoll verwoben und treten dezent in den Hintergrund, wodurch die ausbalancierte Komposition aus süßen, würzigen und torfigen Elementen in perfekter Harmonie zur Geltung kommt.

Finish

Der Nachklang ist langanhaltend und wohlig warm. Sanfte, holzbetonte Noten verweilen gemeinsam mit feinen Anklängen von Tabak und lassen den Genuss elegant ausklingen – ein stilvoller Abschluss eines komplexen Genusserlebnisses.