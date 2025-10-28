High Coast Live Tasting #1 von und mit Simple Sample

Besuch aus Schweden kann Simple Sample am 26. November begrüßen. Zu Gast sein wird Lars Karlsson, der Master Blender der High Coast Distillery (wir konnten diese Brennerei diesen Sommer besuchen, unsere Berichte finden Sie hier und hier). An seiner Seite wird auch Florian Weiss vom deutschen Importeur Sansibar Whisky sein.

Mehr über das Online-Tasting am 26. November um 20 Uhr und die Bezugsquelle für das Sampleset finden Sie untenstehend:

High Coast Live Tasting #1 mit Lars Karlsson von High Coast & Florian Weiss von Sansibar – 26.11.2025 – von und mit Simple Sample

High Coast LIVE TASTING – Nordlicht im Glas

Am 26.11.2025 um 20 Uhr wird’s nordisch: Wir probieren uns gemeinsam durch die Highlights der High Coast Distillery aus Schweden. Lars Karlsson (High Coast) und Florian Weiss (Sansibar) sind live dabei – Insider-Stories, Q&A und jede Menge Nerdwissen inklusive.

Dein Set: 6×2 cl – perfekt zum Mitverfolgen im Stream

Das ist drin (6 Drams)

Älv – hell & fruchtig; Vanille, Birne, Haferkeks.

– hell & fruchtig; Vanille, Birne, Haferkeks. Hav – sanfter Rauch trifft Karamell & eine Prise Küstenbrise.

– sanfter Rauch trifft Karamell & eine Prise Küstenbrise. Berg – sherrywürzig, Nüsse & dunkle Früchte.

– sherrywürzig, Nüsse & dunkle Früchte. Timmer – kräftigerer Rauch, Eiche & Toffee.

– kräftigerer Rauch, Eiche & Toffee. Aurora – bisher unveröffentlicht: exklusive Premiere im Glas.

– bisher unveröffentlicht: exklusive Premiere im Glas. High Coast 2012/2024 Sansibar „JD’s Personal Choice“ – 8 Jahre, 54,5 % Vol.; charakterstarkes Fassstärke-Finish.

Warum du dabei sein solltest

Live mit den Machern: direkte Einblicke in Stil, Reifung & Fasspolitik von High Coast (63° N).

Exklusive Erstverkostung: „Aurora“ erleben.

Top Preis-Leistung: 6 Drams, zwei Experten, ein Abend voller Aha-Momente.

Bequem von zuhause: Link & Tasting-Guide kommen per E-Mail.

Termin: Mi, 26.11.2025 · Start 20:00 Uhr

Nicht vergessen – Unbedingt den 22.12.2025 – 20.00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Preislich liegen wir heute beim 6x2cl Set bei = 24,90 € (1l = 207,50 €)

