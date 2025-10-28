Dienstag, 28. Oktober 2025, 13:14:18
LowlandsWhisky im Bild

Bilder des neuen Besucherzentrums der Eden Mill Distillery

Neun Bilder und Aufnahmen eines Drohnenflugs aus dem neuen Visitor Centre in St Andrews

Die 2012 gegründete Eden Mill Distillery in St Andrews begann 2023 mit dem Bau einer neuen Brennerei am Campus der Uni. Bereits im April dieses Jahres arbeitete die Lowland Destillerie im Vollbetrieb, und auch ihr neues Besucherzentrum konnte Eden Mill eröffnen (wir berichteten).

Was Sie im neuen Visitor Centre in St Andrews erwarten dürfen, davon geben Ihnen die Bilder und vor allem die Aufnahmen eines Drohnenflugs, die wir von der Eden Mill Distillery erhalten haben, einen Eindruck.
Wir wünschen viel Vergnügen und einen guten Flug!

