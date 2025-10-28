Glengoyne mit einem weiteren Bottling für den Wildfowl and Wetlands Trust

Bereits vor vier Jahren veröffentlichte die Glengoyne Distillery eine Abfüllung, dessen Reinerlös dem Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) zugute kam. Diesem Glengoyne The Wetlands Single Cask folgt nun eine Weiteres. Die Wahl für diese Charity-Abfüllung fiel auf ein refill sherry butt aus dem Jahr 2009, welches mit 61,1 % Vol. in die Flaschen kam.
Tasting Notes
Nose: Citrus, kiwi, ripe fig, milk chocolate, whipped vanilla cream, garden mint, oat biscuits, candied walnut.
Palate: Nicely aged and charmingly Glengoyne, tangerine, peach, toffee, cola, almond thins, subtle spice, malt, sweet oak.
Finish: Freshly balanced soft citrus, dried fruits, gently drying oak, cream sherry.
Das aktuelle Glengoyne The Wetlands Single Cask ist auf 500 Flaschen limitiert, trägt eine Illustration der Künstlerin Elin Manon und kostet £190. Erhältlich ist das Bottling in der Glengoyne Distillery, online und auf ausgewählten WWT-Websites.