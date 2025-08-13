Mittwoch, 13. August 2025, 12:18:08
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Glengoyne

Die Destillerie an der Grenze zwischen den Lowlands und den Highlands zeigt heute in zwei Bottlings, was in ihr steckt

Der Glengoyne 18yo in einer Version aus dem Jahr 2024, mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt, und einen Glengoyne aus dem Jahr 1972, abgefüllt im Jahr 2013 von Malts of Scotland in Paderborn – das sind die beiden Abfüllungen bei Serge Valenin heute. Und beide Glengoyne können heute hohe Wertungen einheimsen, mit der Abfüllung von Thomas Ewers in der Pole Position. 1972 scheint, so Serge, generell ein fantastischer Jahrgang für Glengoyne gewesen zu sein, und auch diese Abfüllung stellt das unter Beweis.

Hier die Tabelle zur Verkostung:

AbfüllungPunkte

Glengoyne 18 yo (43%, OB, +/-2024)88
Glengoyne 1972/2013 (46.8%, Malts of Scotland, Angel’s Choice, bourbon barrel, cask #MoS 13009, 124 bottles)92
