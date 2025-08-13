Serge verkostet: Zwei aus Glengoyne

Der Glengoyne 18yo in einer Version aus dem Jahr 2024, mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt, und einen Glengoyne aus dem Jahr 1972, abgefüllt im Jahr 2013 von Malts of Scotland in Paderborn – das sind die beiden Abfüllungen bei Serge Valenin heute. Und beide Glengoyne können heute hohe Wertungen einheimsen, mit der Abfüllung von Thomas Ewers in der Pole Position. 1972 scheint, so Serge, generell ein fantastischer Jahrgang für Glengoyne gewesen zu sein, und auch diese Abfüllung stellt das unter Beweis.

Hier die Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte