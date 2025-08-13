Einen etwas anderen Whiskey aus Irland hat das Bremer Spirituosen Contor ab sofort im Sortiment: Der Muja Rosapetra Blended Irish Whiskey besticht nicht nur durch seine extravagante Darbietungsform, sondern kann auch auf eine interessante Kombination von Fässern für die Nachreifung hinweisen: Sie erfolgte in einer Kombination aus Bourbon-, Tequila- und Oloroso-Fässern.

Mehr über den Rosapetra Blended Irish Whiskey, den sie jetzt im deutschen Handel finden, inklusive seiner Tasting Notes, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Muja Rosapetra – Irischer Whiskey trifft auf moderne Handwerkskunst

Mit dem Muja Rosapetra Blended Irish Whiskey präsentiert das Bremer Spirituosen Contor ein außergewöhnliches Produkt, das die Grenzen traditioneller Whiskey-Herstellung neu definiert. Dieser irische Whiskey vereint Innovation, Ästhetik und Handwerkskunst in einer Form, die sowohl Kenner als auch neugierige Einsteiger begeistert.

Die rauchschwarze, diamantförmige Flasche mit Sockel und Verschluss aus schwarzem Beton ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch eine Hommage an die dramatischen Landschaften Irlands – Klippen und Berge, die im Licht der untergehenden Sonne in goldenen Tönen leuchten, wie der edle Tropfen im Inneren.

Muja Rosapetra ist ein Blended Irish Whiskey, bestehend aus Single Grain und Single Malt Whiskeys, die dreifach destilliert und nicht kühlgefiltert sind. Die Reifung erfolgt in einer einzigartigen Kombination aus Bourbon-, Tequila- und Oloroso-Fässern, was dem Whiskey eine besondere Tiefe und Komplexität verleiht.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Tiefes Bernstein mit goldenen Reflexen

Tiefes Bernstein mit goldenen Reflexen Körper: Mittel bis vollmundig, geschmeidig und ausgewogen

Mittel bis vollmundig, geschmeidig und ausgewogen Aroma: Vanille, Karamell, Trockenfrüchte, Honig, warme Gewürze und ein Hauch von Kräutern

Vanille, Karamell, Trockenfrüchte, Honig, warme Gewürze und ein Hauch von Kräutern Abgang: Lang und elegant mit anhaltender Sherry-Süße

Mit einem Alkoholgehalt von 44 % Vol. richtet sich Muja Rosapetra an Genießer, die ein zugängliches, aber dennoch anspruchsvolles Geschmackserlebnis suchen.

Muja steht für eine neue Generation von Irish Whiskey – ästhetisch, modern und vielseitig. Ein Produkt, das sich bewusst von traditionellen Normen abhebt und neue Zielgruppen anspricht.