Zwei neue Abfüllungen stellt die Bremer Spirituosen Contor GmbH in ihrer heutigen Presseaussendung vor. Die beiden neuen und streng limitierten Single Malt Bottlings erscheinen in der Serie TILAs Liste und kommen aus den beiden schottischen Highland-Brennereien Loch Lomond und Tomatin.

Mehr Details in der Pressemitteilung:

Bremer Spirituosen Contor GmbH veröffentlicht neue Originalabfüllungen zusammen mit Loch Lomond & Tomatin

Bremen, 01.10.2024 – Bremer Spirituosen Contor GmbH präsentiert unter dem Markennamen „TILAs Liste“ zwei neue, streng limitierte Single Malt Abfüllungen: den Loch Lomond Single Cask “TILAs Liste” – Single Malt Scotch Whisky und den Tomatin 2005 Single Cask “TILAs Liste” – Highland Single Malt Scotch Whisky.

Beide Whiskys wurden auf der PRO FachHANDEL 2024 veröffentlicht und sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Sie richten sich an Liebhaber und Sammler hochwertiger Single Malts.

Loch Lomond Single Cask “TILAs Liste” – Single Malt Scotch Whisky

Das Loch Lomond Single Cask wurde speziell für Deutschland abgefüllt und erhielt eine Vollreifung in Refill Bourbon Barrels, was zur Entwicklung seiner charakteristischen Tiefe beiträgt. Es zeigt kräftige Aromen von grünen Äpfeln und kandierten Zitrusschalen. In Fassstärke, ohne Farbstoffe und ohne Kältefiltrierung abgefüllt, bietet dieser Single Malt frische Aromen und vielschichtige Geschmacksnuancen. Die Abfüllung ist weltweit auf 221 Flaschen limitiert.

Verkostungsnotizen:

Nase: Frische Aromen von reifen Birnen und knackigen grünen Äpfeln.

Gaumen: Der grüne Apfel bleibt im Gaumen vorhanden und dazu gesellt sich eine weiche Vanille-Fudge Note und kandierte Zitrusschalen.

Nachklang: Weicher Abgang, mit süßem Orangenblütenhonig und gerösteten Mandelblättchen.

Fassnummer: 4027 – Destillierdatum: 2012 – Abfülldatum: 2022

70cl – 59,70 Vol. %

Tomatin 2005 Single Cask “TILAs Liste” – Highland Single Malt Scotch Whisky

Der Tomatin 2005 Single Cask wurde exklusiv für Deutschland abgefüllt und reifte 17 Jahre in einem First Fill Ex-Bourbon-Fass, was ihm eine bemerkenswerte Tiefe und Komplexität verleiht. Mit Noten von süßer Vanille und reifen Früchten kombiniert er die natürliche Würze der Bourbonfass Reifung mit der charakteristischen Eleganz eines Tomatin-Whiskys. Der Single Malt ist auf 243 Flaschen weltweit limitiert.

Verkostungsnotizen:

Nase: Intensive Noten reifer Früchte und süßer Vanille. Elegante Eichenholztöne verleihen dem Bouquet zusätzliche Komplexität.

Gaumen: Vollmundige Süße der Vanille verbindet sich perfekt mit den fruchtigen Nuancen, während die Eiche dezent im Hintergrund bleibt.

Nachklang: Der Abgang ist langanhaltend und warm, mit dunkler Schokolade und getrockneten Rosinen.

Fassnummer: 40385 – Destillierdatum: 15.09.2005 – Abfülldatum: 31.07.2023

70cl – 55,40 Vol. %