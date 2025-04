Neu: Loch Lomond Open Collection Special Edition 2025 und Loch Lomond 22YO – 153rd Royal Portrush Open Course Collection 2025

Die Whiskys aus Loch Lomond zur 153. Golf Open Championship dieses Jahres sind ab sofort in Österreich erhältlich – diesmal sind es der Loch Lomond 22YO – 153rd Royal Portrush Open Course Collection 2025, eine 22 Jahre alte Limited Edition mit spanischem Eichenfass-Finish und der Loch Lomond Open Collection Special Edition 2025, ein Single Malt mit Chianti-Weinfass-Finish.

Der österreichische Importeur, die Salud GmbH, hat uns dazu zwei Pressemitteilungen geschickt, die wir in einem Artikel zusammenfassen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Loch Lomond präsentiert die Open Special Edition 2025

Limitierte Single-Malt-Edition feiert die 153. Open Championship – ab sofort auch in Österreich erhältlich!

Wien, 3. April 2025 – Die Salud GmbH freut sich, die Veröffentlichung der Loch Lomond Open Special Edition 2025 bekannt zu geben – ein exklusiver Single Malt Scotch Whisky, der dem renommierten Golfturnier The Open Championship gewidmet ist. Diese besondere Abfüllung ist ab sofort in Österreich erhältlich.

Maria Kitsati, Country Manager der Salud GmbH, zeigt sich begeistert:

„Wir freuen uns sehr, diese außergewöhnliche Edition vorzustellen, die Loch Lomonds Handwerkskunst perfekt widerspiegelt. Das Finish in Chianti-Weinfässern verleiht dem Whisky eine bemerkenswerte Tiefe und ergänzt seinen charakteristischen Stil – ein Genuss für Sammler und Kenner gleichermaßen.“

Whisky-Highlights:

Destillation: Hergestellt mit den einzigartigen Straight-Neck-Pot-Stills von Loch Lomond

Hergestellt mit den einzigartigen Straight-Neck-Pot-Stills von Loch Lomond Reifung: Gereift in amerikanischen Eichenfässern mit einem abschließenden Finish in handverlesenen Chianti-Weinfässern aus der Toskana

Gereift in amerikanischen Eichenfässern mit einem abschließenden Finish in handverlesenen Chianti-Weinfässern aus der Toskana Stärke: 46 % vol.

46 % vol. Besonderheiten: Nicht kühlgefiltert, natürliche Farbe

Nicht kühlgefiltert, natürliche Farbe Verpackung: Erhältlich als 70cl-Flasche, optional mit zwei hochwertigen Whiskygläsern

Verkostungsnotizen:

Nase: Lebendige Noten von roten Johannisbeeren und Himbeeren treffen auf knackigen Apfel und klare Vanille

Lebendige Noten von roten Johannisbeeren und Himbeeren treffen auf knackigen Apfel und klare Vanille Gaumen: Üppige Honig- und Pfirsichnoten harmonieren mit frischer Birne und gemischten roten Beeren

Üppige Honig- und Pfirsichnoten harmonieren mit frischer Birne und gemischten roten Beeren Abgang: Mittellang mit trockenen Eichentanninen, subtilen Fruchtnoten und einem Hauch von Rauch

Hintergrund:

Diese besondere Abfüllung setzt die langjährige Partnerschaft der Loch Lomond Distillery mit The Open fort, einem der traditionsreichsten Golfturniere der Welt. Die 2025er Edition würdigt die 153. Open Championship, die im Juli im exklusiven Royal Portrush Golf Club ausgetragen wird.

Verfügbarkeit:

Die Loch Lomond Open Special Edition 2025 ist in stark begrenzter Menge bei ausgewählten österreichischen Fachhändlern und Whisky-Spezialgeschäften erhältlich.

Loch Lomond „153rd Royal Portrush Open Course Collection“ 2025 jetzt in Österreich erhältlich

Limitierte 22-jährige Single-Malt-Edition feiert das prestigeträchtigste Golfturnier mit einem Finish in spanischer Eiche

Wien, 3. April 2025 – Die Salud GmbH freut sich, die Veröffentlichung der Loch Lomond 153rd Royal Portrush Open Course Collection 2025 bekannt zu geben – ein exklusiver 22 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, der zu Ehren der Open Championship kreiert wurde. Master Blender Michael Henry kreierte diese erlesene Abfüllung als Hommage an Loch Lomonds Partnerschaft mit dem legendären Golfturnier und verbindet dabei Tradition, Handwerkskunst und Luxus.

Maria Kitsati, Country Manager der Salud GmbH, erklärt:

Die diesjährige Abfüllung ist äußerst limitiert und die Nachfrage entsprechend hoch. Wir freuen uns, diesen außergewöhnlichen Whisky nach Österreich zu bringen und hoffen, damit die Whisky-Liebhaberinnen und – Liebhaber zu begeistern“.

Ein Whisky, geprägt von Geschichte & Handwerkskunst

Ein von Geschichte und Handwerkskunst geprägter Whisky In einer Kombination aus amerikanischen Eichenfässern und Hogsheads gereift, erhält dieser außergewöhnliche Single Malt sein Finish in First-Fill-Fässern aus spanischer Eiche – eine Reminiszenz an La Girona, ein Schiff der spanischen Armada, das 1588 in der Nähe von Royal Portrush sank. Mit einem Alkoholgehalt von 46,7% vol., nicht kühlgefiltert und in natürlicher Farbe abgefüllt, ist dieser Whisky ein wahres Meisterwerk im unverkennbaren Stil von Loch Lomond.

Verkostungsnotizen

Nase: Reichhaltiger Honig, reife Früchte aus dem Obstgarten und ein Hauch von sanftem Rauch.

Reichhaltiger Honig, reife Früchte aus dem Obstgarten und ein Hauch von sanftem Rauch. Gaumen: Vielschichtige Aromen von Toffee, gebackenem Apfel, Zimtgewürz und komplexen Eichennoten.

Vielschichtige Aromen von Toffee, gebackenem Apfel, Zimtgewürz und komplexen Eichennoten. Abgang: Lang und wärmend mit anhaltenden Noten von Vanille und sanften Eichengewürzen.

Verfügbarkeit

Aufgrund der strengen Limitierung ist die Loch Lomond 153rd Royal Portrush Open Course Collection 2025 nur bei ausgewählten österreichischen Fachhändlern und Whisky- Spezialgeschäften erhältlich.