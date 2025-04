Neu: Bowmore ARC-54

Heute hat die Islay-Destillerie Bowmore den zweiten und letzten Whisky in der ARC Serie mit Aston Martin vorgestellt: Nach dem Bowmore ARC-52, der im Jahr 2022 erschien (wir berichteten) ist es nun der Bowmore ARC-54.

Im Jahr 1968 destilliert, ist der Bowmore ARC-54 einer der ältesten Whiskys der Islay-Brennerei. Er reifte in den berühmten No. 1 Vaults der Destillerie in Bowmore, und zwar in second-fill European oak Sherry butts und third-fill American oak hogshead casks – in einem Mischungsverhältnis von 61,8% zu 38,2% – was dem goldenen Schnitt entspricht. Nachdem man die zwei Fässer vermählt hatte, ließ man ihnen 15 Monate Zeit, sich miteinander zu verbinden.

Dazu meinte Dr. Calum Fraser, der Master Blender bei Bowmore:

“A Bowmore as exquisite and complex as this 54-year-old is a testament to the skills of our distillery team, but also the very embodiment of what can be achieved simply by slowing down, standing still and letting things unfold as they are destined to.

“This rare creation truly demonstrates just how Bowmore ages exceptionally over time, with unmatched precision and clarity. As guardians of this spirit, we strive to harness the power of the past in every drop we create – while constantly reimagining Bowmore for the next generation that will experience our whiskies.”