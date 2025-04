Neu: Johnnie Walker Black Ruby nun auch in Deutschland (mit Cocktail-Rezepten)

Der neue Johnnie Walker Black Ruby, der vor einer Woche weltweit veröffentlicht wurde, ist nun auch in Deutschland auf dem Markt und in vielen Outlets zu finden. Diageo legt ihn vor allem der Gastronomie ans Herz – eignet er sich doch laut dem Unternehmen perfekt für Drinks und Whisky-Cocktails und spricht eine jüngere Zielgruppe an. Dementsprechend wird Ihnen dern neue Johnnie Walker Black Ruby in nächster Zeit bei vielen Events und Aktivierungen sowie in Social Media Kanälen begegnen.

Diese Ausrichtung unterstreicht man auch mit Rezepten für zwei Cocktails, die wir Ihnen – so wie die Pressemitteilung von Diageo Deutschland – hier gerne präsentieren:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

JOHNNIE WALKER BLACK RUBY – DER MODERNE FÜR FRUCHTIGE VIELFALT IN DER GASTRONOMIE

Hamburg, 03.04.2025 – Diageo, einer der weltweit führenden Hersteller von Premium-Spirituosen, präsentiert mit Johnnie Walker Black Ruby den Whisky-Klassiker von seiner fruchtig-süßen Seite. Mit seinem innovativen Geschmacksprofil verleiht der Premium-Blended-Scotch traditionellem Whisky ein neues Image und richtet sich an eine jüngere, modernere Zielgruppe. Die erste Johnnie Walker Black Label Innovation von Master-Blenderin Dr. Emma Walker wird das Portfolio der Marke in der Gastronomie ab April 2025 dauerhaft ergänzen, um Drinks und Whisky-Cocktails eine luxuriöse Note zu verleihen.

Die süß-fruchtige Seite von Black Label

Bei Johnnie Walker Black Ruby vermischt sich die klassische Tiefe des Black Label mit einem fruchtig-süßen Flavour aus Beeren- und Honignoten. Mit den aufregenden Aromen von Black Ruby möchte Johnnie Walker Master-Blenderin Dr. Emma Walker Whisky auf eine völlig neue Art und Weise erlebbar machen: „Mit lebhaften Noten von Himbeermarmelade, Brombeerkuchen und seiner honigartigen Süße schmeichelt Johnnie Walker Black Ruby dem Gaumen mit kräftigen Akzenten von Feigen, Pflaumen und Maraschino-Kirschen. Ein subtiler Hauch von Würze und zartem Rauch trägt zur Komplexität bei und macht jeden Schluck zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis.“

Destilleriekunst mit innovativem Charakter

Um diese einzigartige Komposition eines Blended Scotch herzustellen, wählte die Master-Blenderin verschiedene erlesene Whiskys aus den Johnnie Walker Reserves. Besonderes Augenmerk legte sie dabei auf Roseisle, eine der innovativsten Single-Malt-Destillerien, die bekannt ist für ihre reichhaltigen, süßen und besonders weichen Whiskys. Dort wurde auch das Herzstück von Johnnie Walker Black Ruby entwickelt: „Das Team und ich haben in Roseisle mit verschiedenen Destillationstechniken experimentiert und uns schließlich auf ein einzigartig fruchtiges Destillat konzentriert. Bei dieser experimentellen Whiskyherstellung wurde die Gärung länger als üblich durchgeführt, um die fruchtigen Noten zu verstärken“, beschreibt Dr. Emma Walker den Herstellungsprozess.

Neuinterpretation von Scotch Whisky

Mit Black Ruby erweitert Johnnie Walker das Spektrum der Whisky-Verzehranlässe und erschließt neue Zielgruppen von Scotch-Konsument:innen. Die hohe Mixability macht die neue Variante vor allem für Cocktail-Fans attraktiv, während der moderne Flavour besonders junge, trendbewusste Whisky-Liebhaber:innen zwischen 21 und 35 Jahren anspricht. Mit seiner fruchtigen Süße eignet sich Black Ruby perfekt für laue Sommerabende oder zum Beispiel als erster Drink für den Start in die Nacht in einer Cocktailbar oder einem angesagten Restaurant. Für Johnnie Walker Global Brand Director Jennifer English ist Black Ruby deshalb weit mehr als eine bloße Ergänzung des Portfolios: „Er soll die Whisky-Experience verbessern, das Image und den Genuss von Scotch-Whisky bei den Verbraucher:innen neu definieren und Bartender:innen eine breite Palette für die Zubereitung köstlicher Serves bieten.“

Starke Aktivierungen für mehr Aufmerksamkeit

Die Einführung von Johnnie Walker Black Ruby wird von Launch-Events und einem 360°-Media-Support begleitet. Neben digitalen Kampagnen auf Social Media und E-Commerce-Plattformen für mehr Sichtbarkeit werden vielfältige Aktivierungen auf kulturellen Veranstaltungen stattfinden. Exklusive Events in der Barszene, Sampling-Aktionen sowie Engagement-Packages rücken Black Ruby bei der relevanten Zielgruppe ins Rampenlicht.

Signature Serves

Ruby Negroni

40 ml Johnnie Walker Black Ruby

20 ml Rosé-Wermut

20 ml roter italienischer Bitter

10 ml Crème de Mure

Garnitur: 2 Beeren am Spieß

Alle Zutaten in ein Rührglas füllen, große Eiswürfel hinzugeben, 10–15 Sekunden umrühren und in ein Tumbler-Glas über frisches Eis geben.

Ein Drink enthält 21 g Alkohol.

Ruby Fizz

40 ml Johnnie Walker Black Ruby

15 ml Frischer Zitronensaft

10 ml Brombeersirup

100 ml Mineralwasser

Garnitur: Frische Brombeeren



Alle Zutaten in ein Glas mit Eis füllen und sorgfältig umrühren.

Ein Drink enthält 12,8 Gramm Alkohol.

Format: 700 ml

ABV: 40 Vol.-%

Verfügbarkeit für die Gastronomie: ab April 2025