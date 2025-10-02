Diageo auf dem Bar Convent Berlin 2025 – Mit The Singleton und Johnnie Walker

Am kommenden Wochenende findet der Bar Convent Berlin 2025 statt – wohl die bestimmendste Messe um Barkultur und Gastronomie in Deutschland. Auch Diageo ist dort vertreten, unter anderem mit zwei besonderen Messeständen für The Singleton und Johnnie Walker Black Ruby. Auch ein ausführliches Rahmenprogramm bietet Diageo in diesem Jahr, so zum Beispiel mit World Class Drinks in vielen Bars in Berlin.

Die präzisen Infos dazu hat Diageo in der nachfolgenden Aussendung zusammengefasst:

EXKLUSIVE WHISKY EXPERIENCES AUF DEM BAR CONVENT BERLIN 2025 MIT THE SINGLETON UND JOHNNIE WALKER

Hamburg, 02.10.2025 – Vom 6. bis 8. Oktober 2025 präsentiert sich Diageo, einer der weltweit führenden Premium-Spirituosenhersteller, auf dem Bar Convent Berlin (BCB) mit gleich mehreren Highlights. Am eigenen Messestand (Halle 20, Stand 20C09) sind zwei Bars den Marken The Singleton und Johnnie Walker Black Ruby gewidmet, während an der 0.0%-Theke in der Mitte alkoholfreie Drinks auf die Besucher:innen warten. Eine Tasting Experience der besonderen Art bietet Johnnie Walker Black Label an der The Johnnie Walker Drop Bar (Halle 20 Stand 20C51). Darüber hinaus ist Diageo mit Tanqueray 0.0% am Stand der Deutschen Barkeeper-Union vertreten sowie mit Johnnie Walker Black Ruby an der BCB Embassy Bar. Die Gäste dürfen sich zudem auf besondere Bar-Erlebnisse bei einem exklusiven Montagabend-Event im Papillon freuen. Ergänzend laden weitere WORLD CLASS Aktivierungen in acht ausgewählten Berliner Bars zu außergewöhnlichen Drink-Momenten außerhalb der Messehallen ein.

ZWEI AUFREGENDE WHISKY-WELTEN

Im Fokus von Diageos Auftritt auf dem diesjährigen BCB stehen der Single Malt Whisky The Singleton und der Blended Scotch Whisky Johnnie Walker Black Ruby. Beide Marken werden mit einer eigenen Bar am Diageo Doppelstand vertreten sein. An der The Singleton Bar zelebriert der Whisky Global Brand Ambassador Ervin Trykowski bei exzellenten Drinks, gemixt von WORLD CLASS Bartender:innen, den Single-Moment in all seinen Facetten. Währenddessen lädt die Black Ruby Bar dazu ein, den neuesten Blended Scotch aus dem Hause Johnnie Walker zu entdecken und sich mit kräftig-fruchtigen Aromen auf das BCB Abendprogramm einzustimmen. Zusätzlich wird es in der Mitte zwischen den beiden Marken-Erlebnissen an der kleinsten Bar des BCB eine Auswahl alkoholfreier Drinks aus dem DIAGEO 0.0%-Portfolio geben.

LOCATION:

Messegelände Berlin, Eingang Nord,

Halle 20, Stand 20C09; Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin



MESSEHIGHLIGHTS MIT THE SINGLETON & JOHNNIE WALKER

Am und um den Diageo Stand erwarten die Besucher:innen gleich mehrere Highlights, die dazu einladen, in die aufregenden Welten von The Singleton, Johnnie Walker Black Ruby und Johnnie Walker Black Label einzutauchen.

THE SINGLETON:

Am ersten und zweiten Messetag, dem 6. und 07. Oktober, wird Whisky Global Brand Ambassador Ervin Trykowski an der The Singleton Bar alle 75 Minuten für eine exklusive Single-Moment-Experience sorgen.

JOHNNIE WALKER BLACK RUBY:

An der Black Ruby Bar werden während der gesamten drei Messetage Johnnie Walker Black Ruby Signature Drinks von World Class Bartender:innen zubereitet.

Die Slow Dripping Diamond Experience präsentiert von Montag bis Mittwoch einmal pro Stunde den Signature Serve Black Ruby Negroni mit unterschiedlichen Infusionen. Bei zum Early Evening passender Lichtstimmung erleben Besucher:innen hautnah den „Get Ruby with me“ Moment.

Das Barteam von Botanical by Alfonse kreiert an der BCB Embassy Bar von Montag bis Mittwoch köstliche Drinks mit Black Ruby.

THE JOHNNIE WALKER DROP BAR

In Halle 20, Stand 20C5 1, unweit des Diageo Standes, bietet Johnnie Walker Black Label im Rahmen des The Johnnie Walker Drop von Montag bis Mittwoch eine innovative Form des Tastings mit einer besonderen Sound-Experience über Kopfhörer.

1, unweit des Diageo Standes, bietet Johnnie Walker Black Label im Rahmen des The Johnnie Walker Drop von Montag bis Mittwoch eine innovative Form des Tastings mit einer besonderen Sound-Experience über Kopfhörer. World Class Bartender wie Phoenix Hedlam aus der Ba Nomu mixen Black Label Signature Serves.

SIDE EVENT – EIN ABEND MIT BLACK RUBY

Zum fulminanten Abschluss des ersten Messetages erwartet die Besucher:innen am Montagabend ein weiteres Highlight. Im Herzen von Berlin, direkt neben dem Zoologischen Garten, lädt DIAGEO ab 21 Uhr ins legendäre Papillon zu einem exklusiven Abend mit Black Ruby ein. Die angesagte Location für Dinner & Dance bietet bei World Class Drinks den idealen Rahmen für großartige Begegnungen und eine einmalige Brand Experience.



Location: Papillon, Hardenbergplatz 15, 10623 Berlin – Einlass mit VIP-Schal, der zuvor am Messestand abgeholt werden kann, solange der Vorrat reicht

Datum: 06. Oktober, ab 21:00 Uhr

DIAGEO WORLD CLASS DRINKS IN GANZ BERLIN

Auch in diesem Jahr bildet der BCB wieder den Anlass, bei dem das „Who’s Who“ der internationalen Bar- und Spirituosenwelt in Berlin zusammenkommt. Die Hauptstadt verwandelt sich deshalb auch abseits der Messehallen zu einem Anlaufpunkt für kreative Drink-Kreationen, bahnbrechende Produktinnovationen und fesselnde Präsentationen. DIAGEO ist mittendrin und bietet während der drei Messetage in acht Bars, verteilt über ganz Berlin, World Class Special Drinks der Marken Don Julio, Johnnie Walker, Tanqueray und Zacapa.