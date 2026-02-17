Diageo und Ontario finden Lösung im Streit um Crown Royal Abfüllanlage in Amherstburg

Die Auseinandersetzung zwischen dem Getränke-Konzern Diageo und der kanadischen Provinz Ontario findet anscheinend ein Ende. Zur Erinnerung und als kurze Zusammenfassung: Nach Diageo’s Ankündigung, ihre Crown Royal Abfüllanlage in Amherstburg, Ontario, zu schließen, drohte Doug Ford, Premier von Ontario, mit dem Ausschluss von Crown Royal aus dem Portfolio des staatlichen Alkohol-Verkaufs (hier finden Sie eine Sammlung unserer Posts zu diesem Thema).

Am Freitag, dem 13. Februar, wurde nun bekannt gegeben, dass Diageo zu einer Zahlung von fast 23 Millionen kanadische Dollar (etwas mehr als 14 Millionen Euro) an die Provinz bereit erklärt hat. Diese belässt Crown Royal in den Regalen des staatlichen Alkoholverkaufs. Und der Konzern wird die Schließung der Abfüllanlage in Amherstburg weiter vorantreiben.

Wie die Regierung von Ontario bekannt gab, wird die Entschädigungszahlung von Diageo zur Stärkung der Wirtschaft der Provinz und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze verwendet.

500.000 CA$ fließen in Invest WindsorEssex zur Wirtschaftsförderung mit Schwerpunkt auf Amherstburg. Weitere 500.000 CA$ werden anderen Gemeindeprojekten zur Unterstützung der Einwohner der Stadt zur Verfügung gestellt. Der größte Teil der Entschädigungssumme, 11 Mio. CA$ , wird für den Kauf von neutralem Getreidealkohol verwendet. Dieser wird von Greenfield Global in Johnstown hergestellt, um die lokale Produktion in Ost-Ontario zu fördern. Das verbleibende Geld wird verwendet:

für neue trinkfertige Produkte wie Crown Royal, Smirnoff und Captain Morgan in Dosen über einen in Toronto ansässigen Lohnabfüller

für die direkte Förderung von Organisationen, die das Wachstum und die Nachhaltigkeit des Agrarsektors in Ontario unterstützen

für neue Verpackungen für vorgemischte Getränke über einen neuen Lohnhersteller in Scarborough

für Marketing- und Werbemaßnahmen in Ontario.

Doug Ford, Premier von Ontario, kommentierte die Vereinbarung so:

“By standing firm in our plan to protect Ontario workers, we’ve secured nearly CA$23m in investments that Ontario would not otherwise have seen.“