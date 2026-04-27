Diageo kooperiert für die FIFA-WM mit Rauw Alejandro für Buchanan’s

Diageo ist bei der kommenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 11. Juni bis zum 17. Juli in Kanada, den USA und in Mexiko stattfinden wird, „official spirits supporter in the Americas“, also offizieller Spirituosen-Partner für den amerikanischen Kontinent. Hierfür hat der Getränke-Konzern fünf seiner Marken vorgesehen: die Tequila-Marken Casamigos und Don Julio, Smirnoff Vodka, sowie die beiden Scotch-Marken Johnnie Walker und Buchanan’s. Mit letzteren möchte Diageo gezielt Latino consumers ansprechen. Bereits 2022 und 2023 entwickelte die Nordamerika-Sparte des Konzerns Buchanan’s-Kampagnen, die sich thematisch um die Identität der US-Hispanics drehte, wie beispielsweise in diesem Video zu sehen:

Auch bei der WM 2026 möchte Diageo die Zielgruppen der „US-Hispanic and Latino consumers“ ansprechen können. Hierfür kooperiert der Konzern im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft mit dem puerto-ricanischen Singer-Songwriter Rauw Alejandro. Pünktlich vor dem Start des Turniers wird der spanischsprachige Song „Dando Vueltas“ veröffentlicht. Dieser soll “Latino futbol experience” in den Mittelpunkt rücken. Er ist auf Amazon Music, Apple Music, Spotify und YouTube als Stream verfügbar. Und wird von uns hier eingebunden:

Die Kooperation von Buchanan’s mit dem puerto-ricanischen Singer-Songwriter beinhaltet darüber hinaus „eine Reihe“ von weiterem Social-Media-Content. Zudem bringt Diageo im Vorfeld des Turniers eine limitierte Flaschenkollektion auf den Markt. Des weiteren werden “in-culture celebrations across the Americas” organisiert. Und zusätzlich hat Diageo spezielle Signature-Drinks kreiert. Diese können in den Stadien, in denen Spiele ausgetragen werden, käuflich erworben werden.