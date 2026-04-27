Glen Scotia präsentiert zweitägiges Whisky-Festival

Ein fester jährlicher Bestandteil des schottischen Whisky-Kalenders ist das Campbeltown Malts Festival. Dieses Event rund um die Brennereien der Region zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an. In diesem Jahr findet es vom 18. bis 23. Mai statt.

Zwei Tage zuvor veranstaltet Glen Scotia nun ihr „Glen Scotia Mini Malts Festival“. Stattfinden wird es am 16. und 17. Mai in der kürzlich eröffneten Luss Distillery (wir berichteten). Sie gehört wie Glen Scotia zur Loch Lomond Group. Da die Luss Distillery weniger als eine Autostunde von Glasgow entfernt liegt, ist das Festival als eine leichter zugängliche Alternative für all jene konzipiert, die nicht am größeren Campbeltown Malts Festival teilnehmen können.

Für seine zweitägige Veranstaltung wird Glen Scotia die Luss Distillery in ein „Mini-Campbeltown“ verwandeln: Eine Pop-up-Bar bietet dort Kostproben der „Festival Edition 2026“ der Marke sowie eine Auswahl exklusiver „Single Cask“-Abfüllungen der früheren Editionen des Malts Festivals an. An beiden Tage wird zudem zwei Verkostungssessions geben.

„Deconstructed Campbeltown Malts Festival Release 2026“ beleuchtet die einzelnen Komponenten der jährlich erscheinenden, limitierten Festival-Edition von Glen Scotia. Die zweite mit dem Titel „Big Campbeltown Character Tasting“ erschließt den charakteristischen Stil der Marke im Rahmen einer geführten Verkostung ihres 12-jährigen Flaggschiff-Whiskys.

Tickets für das „Mini Malts Festival“ von Glen Scotia können über die Website der Luss Distillery erworben werden.