Serge verkostet: Drei aus Benromach, plus einen Sicherlich-Benromach

Gordon & MacPhail geht mit seiner Speyside-Brennerei Benromach einen recht eigenständigen Weg, indem man den Stil der Sechziger in der Speyside wiederbelebt: eine leichte Torfigkeit, die sich nicht über, sondern hinter den Aromen befindet und diese in Augen vieler Whiskyfreunde klarer und deutlicher macht.

Drei Benromach-Abfüllungen hat Serge Valentin heute im Glas, und eine, die den Handelsnamen von Benormach, Glen Mosset, trägt. Offiziell ist es zwar kein Benromach, weil unabhängige Abfüller diesen Namen nicht verwenden dürfen, aber man liest Glen Mosset und denkt sich folgerichtig seinen Teil.

In unserer Tabelle der Verkostung haben wir uns nicht vertippt – alle Abfüllungen von heute bekommen 90 oder mehr Punkte:

Abfüllung Punkte