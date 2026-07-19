Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (503)

Willkommen zur 503. Folge der Whiskyvideos der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 503, durch Sommer und Urlaub sehr kompakt) finden Sie die folgenden Verkostungsvideos:

Videos:

Friendly Mr. Z – Filey Bay Roots

Whisky & Film – GlenAllachie 2008

World Wide Whisky – Blair Athol 17 Jahre – Speakeasy Whisky Club

The Whisky Waiter – Benromach Contrasts Côte Rôtie Cask 12 Jahre

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.