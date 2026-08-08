Noch fast ein Monat Vorfreude erwartet Sie, falls Sie Lebkuchen, Schokolade und Whiskylikör mögen – denn bis zum September dauert es noch, bis den neue Baileys Limited Edition Lebkuchen-Schokoladengeschmack im Handel zu finden sein wird. Bei uns finden Sie jetzt schon alle Infos, die die Agentur von Baileys an uns gesendet hat:

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Weil Vorfreude mit Baileys beginnt – Baileys launcht neue Limited Edition Lebkuchen-Schokoladengeschmack

Berlin, 07.08.2026 – Schon Weihnachten?! Die ersten Lebkuchen liegen im Regal, mitten im Spätsommer. Na klar, denn genau jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres. Und dieses Jahr wartet dort auch eine besondere Überraschung: Ab September 2026 bringt die neue Limited Edition Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack die Vorfreude schon Monate früher ins Glas. Der Clou: Gemeinsam mit der traditionsreichen Lebküchnerei Wicklein aus Nürnberg hat Baileys dafür einen Serviertipp entwickelt, der Freund:innen und Familie ab sofort zum gemeinsamen Genießen einlädt. Weil Vorfreude mit Baileys beginnt.

Für alle, die es nicht erwarten können

Ob als Highlight für den nächsten Abend mit Freund:innen oder als liebevolles Gastgeschenk: die Limited Edition Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack eröffnet eine völlig neue Art, Nachtisch zu zelebrieren. Sie überzeugt durch die cremige Textur und unverwechselbaren Aromen von Baileys Irish Cream, verfeinert mit wärmenden Weihnachtsgewürzen und abgerundet durch einen schokoladigen Charakter.

Am besten wird sie gekühlt in stilvollen Gläsern serviert, gekrönt von einem Klecks Schlagsahne und einem Wicklein Tassenwichtel, einer kleinen Keksfigur, die charmant auf dem Glasrand sitzt und garantiert für ein Lächeln sorgt. Diese kleine, aber effektvolle Geste verwandelt jeden Schluck in einen Moment purer Vorfreude – ganz gleich, ob es draußen schon nach Winter riecht oder die Blätter noch bunt sind.

Eine Partnerschaft der Weihnachts-Ikonen

Zwei Weihnachts-Ikonen, ein Geniestreich: Wicklein zählt seit 1615 zu den ältesten Lebküchnereien der Welt. Wer, wenn nicht sie, versteht es, aus Zimt, Nelke und Muskat pure Weihnachtsmagie zu zaubern? Von dieser Expertise hat sich Baileys für die neue Limited Edition inspirieren lassen und gemeinsam haben sie noch einen drauf gesetzt, wortwörtlich:

„Mit Wicklein haben wir den perfekten Partner gefunden, um mit einem gemeinsamen Serviertipp echte Vorfreude auf die Festtage zu wecken und Menschen schon jetzt zusammenzubringen.“, so Nadine Eller, Head of Marketing Baileys bei DIAGEO.

„Mit Baileys und unseren Tassenwichteln haben wir einen Serviertipp geschaffen, der unsere Lebkuchen-Tradition auf ganz neue Weise erlebbar macht und zum geselligen Anstoßen einlädt.“, ergänzt Julia Dobrecht, Marketing Manager Brand & Communication, Wicklein.

Wer schon jetzt von Weihnachtsmarktbesuchen mit Freund:innen träumt oder nicht abwarten kann mit Kolleg:innen, die Weihnachtsplaylist anzustimmen, findet in der Baileys Limited Edition Lebkuchen-Schokoladengeschmack den perfekten Auftakt in die festliche Saison – weil Vorfreude mit Baileys beginnt.

Produkt: Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack Limited Edition

Format: 500 ml, 17 Vol.-%

Verfügbarkeit: ab September 2026 im deutschen Lebensmitteleinzelhandel

UVP: 13,99 €

*Die Festlegung der Verbraucherpreise liegt allein im Ermessen des jeweiligen Händlers.

So schmeckt Vorfreude: Das Rezept zum Nachmixen

Zutaten:

50 ml Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack (gekühlt im Kühlschrank)

Wicklein Tassenwichtel

Schlagsahne

Nach Wunsch dekorieren: Schokoladensoße und Lebkuchenstücke für den Glasrand.

Schritt 1: Nimm dein Lieblings-Cocktailglas, verziere den Rand mit etwas Lebkuchenbröseln und träufle Schokoladensauce darüber.

Schritt 2: Gib 50 ml des köstlichen Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack Limited Edition ins Glas.

Schritt 3: Garniere das Ganze mit einem Klecks Schlagsahne, setze den Tassenwichtel auf den Glasrand und genieße es sofort.

Eine Portion enthält 6,72g Alkohol.

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