NEU ab Februar 2025: Baileys Chocolate mit neuer Rezeptur (+ Mixrezept)

Irischer Whiskey in seiner süßesten Form – das sind Whiskeyliköre. Und der wohl bekannteste seiner Art ist Baileys, eine Marke von Diageo.

Von dort hat man uns die Information über eine neue, alte Variante gesendet, die ab Februar zu einem UVP von 13,99 Euro für den halben Liter im Handel zu finden sei wird: Baileys Chocolate – mit verbesserter Rezeptur.

Hier die Infos dazu, garniert mit einigen Zahlen und Daten zur „Treating-Kategorie“, der Baileys im Marketing-Kanon angehört, und einem Rezept:

NEU ab Februar: Baileys Chocolate

Hamburg, 10.12.2024 – Mit seiner neuesten Innovation zeigt sich DIAGEO, einer der führenden Hersteller von Premium-Spirituosen weltweit, mal wieder von seiner Schokoladenseite. Baileys Chocolate begeistert mit einem geschmackvollen Flaschendesign und neuer Rezeptur, die den Sahnelikör jetzt noch schokoladiger macht. Ab Februar 2025 ist die neue luxuriöse Variante im Handel erhältlich, um die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers Chocolate Luxe weiterzuschreiben.

Baileys Chocolate – gemacht für Genuss-Liebhaber:innen

Verwöhn-Momente stehen in Deutschland hoch im Kurs. Dementsprechend stark ist die Treating-Kategorie aufgestellt, die bis 2027 voraussichtlich einen Wert von 25 Milliarden erreichen wird. Und wenn sich die Deutschen etwas gönnen, dann am liebsten Schokolade. Ganze 42 % begeistern sich hierzulande für die Süßigkeit. Mit einem Wert von 9,9 Milliarden ist Schokolade der Verwöhn-Favorit in der Genuss-Kategorie, Tendenz steigend. Für 35 % gehört Schokolade zum täglichen Leben einfach dazu und 38 % möchte sich ein Leben ohne sie lieber gar nicht erst vorstellen. Die Deutschen lieben aber nicht nur Schokolade, sondern auch Baileys Sahnelikör, der auf Platz 1 der beliebtesten Likörmarken des Landes steht. „Baileys Chocolate 2.0“ ist somit die perfekte Antwort auf die Vorlieben von Genießer:innen

Köstlicher Inhalt

Die neue Rezeptur macht Baileys Chocolate noch schokoladiger als seinen Vorgänger. Die Original Irish Cream vereint sich mit reichhaltigem Kakao und wird mit echter belgischer Schokolade veredelt. Eine Innovation, die genau den Geschmack erwachsener Genussmenschen trifft. Doch nicht nur der Inhalt, auch das Äußere macht Lust auf mehr. Das edle neue Design verwandelt die Flasche in einen geschmackvollen Hingucker. Baileys Chocolate versüßt so gemütliche Momente zu Hause und verleiht Desserts eine extra feine Note. Ob pur auf Eis, im Kuchen oder als köstlicher Cocktail – der Mix aus Sahnelikör und Schokolade sorgt für das gewisse Etwas.

Signature Serve

Classic Baileys Chocolate Martini

Zutaten:

50 ml Baileys Chocolate

25 ml Smirnoff Wodka

10 ml Zuckersirup

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Cocktailshaker geben, gut schütteln und in ein Martiniglas füllen. Mit kaltem Vanilleschaum und /oder drei Espressobohnen garnieren.

Ein Drink enthält 14,13 Gramm Alkohol.

Produktinformationen

Format: 0,5 l

ABV: 15,7 Vol.-%

Verfügbarkeit: ab Februar 2025

UVP: 13,99 €